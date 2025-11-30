بروفات وانطلاق قريب .. تغريد فهمي تتحدث عن تجربتها الجديدة في «السرايا الصفرا»

انضمت الفنانة تغريد فهمي رسميًا إلى فريق عمل مسلسل السرايا الصفرا، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، وذلك بعدما بدأت التحضيرات الأولى للعمل خلال الفترة الماضية.

وقالت تغريد فهمي إنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الدرامي الجديد، معربة عن أملها أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه، خاصة أن صناع المسلسل عقدوا البروفات الأولى استعدادًا لانطلاق التصوير قريبًا.

آخر أعمال تغريد فهمي

كانت آخر مشاركات الفنانة تغريد فهمي من خلال مسلسل عتبات البهجة، الذي دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول وكيل وزارة سابق يجد نفسه مسؤولًا عن تربية حفيديه اليتيمين عمر وجميلة. ويواجه خلال رحلته العديد من التحديات من أجل توفير احتياجاتهما وإبعادهما عن المشكلات، بينما يسعى لاستعادة معنى السعادة التي يراها بعيدة المنال.

ومن المنتظر أن يكشف صناع السرايا الصفرا عن باقي أبطال العمل وتفاصيله خلال الفترة المقبلة مع بدء التصوير الرسمي.