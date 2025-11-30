قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025
بعد غد.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
مُعلّق رياضي: الزمالك خرج بمكاسب من مباراة كايزر تشيفز.. والجماهير تنتظر الأفضل من «بيزيرا»
«سلامتك تهمنا».. وزارة النقل تحذر من السلوكيات الخطرة على السكك الحديدية
توسعات جديدة في الرقعة الزراعية.. مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات زراعية |تفاصيل
ليه شايفيني شرير.. عمرو عبدالجليل يفجّرها: «هعتزل لو فضلوا حاصريني في الشر»
العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف
4 كلمات تحسن خاتمتك وتنور وجهك وتدخلك الجنة
بتصميم رياضي.. فولكس تقدم أحدث إصدارتها بشكل جديد
جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني
بعد اعتقال «أفغاني» ثانٍ.. ترامب يستشهد بقانون يمنحه سلطة «المنع بالجنسية»
محافظات

فريق طبي بدمياط ينقذ حياة طفل 7 سنوات بعد حادث مروع وتهتك في الطحال

صحه دمياط
زينب الزغبي

نجح فريق طبي بمستشفى دمياط العام في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، حضر إلى المستشفى إثر حادث طريق، مصحوب بتدهور في العلامات الحيوية. وبإجراء الفحوصات والأشعات والتحاليل اللازمة، تبين وجود تهتك في الطحال ونزيف بالبطن.

على الفور، تم نقل دم وبلازما وتجهيز غرفة العمليات، وعمل استكشاف كامل للبطن، حيث تبيّن وجود تهتك في الطحال ونزيف بالبطن. تم استئصال الطحال ووقف النزيف، وقد خرج المريض بفضل الله من العملية بصحة جيدة، تحت المتابعة في عناية الأطفال.

وكان طاقم الجراحة مكوّنًا من: دكتور طارق رخا، استشاري الجراحة والمناظير، دكتور أحمد شاهين، طبيب مقيم الجراحة العامة، دكتور إسلام عادل، طبيب مقيم الجراحة العامة، دكتورة إيهاب سعد، طبيب مقيم الجراحة العامة.

وجاء ذلك تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وإشراف الدكتور محمد السيد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام.

دمياط محافظ دمياط صحه مستشفى دمياط العام

