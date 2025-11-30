فريق طبي بدمياط ينقذ حياة طفل 7 سنوات بعد حادث مروع وتهتك في الطحال

نجح فريق طبي بمستشفى دمياط العام في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، حضر إلى المستشفى إثر حادث طريق، مصحوب بتدهور في العلامات الحيوية. وبإجراء الفحوصات والأشعات والتحاليل اللازمة، تبين وجود تهتك في الطحال ونزيف بالبطن.

على الفور، تم نقل دم وبلازما وتجهيز غرفة العمليات، وعمل استكشاف كامل للبطن، حيث تبيّن وجود تهتك في الطحال ونزيف بالبطن. تم استئصال الطحال ووقف النزيف، وقد خرج المريض بفضل الله من العملية بصحة جيدة، تحت المتابعة في عناية الأطفال.

وكان طاقم الجراحة مكوّنًا من: دكتور طارق رخا، استشاري الجراحة والمناظير، دكتور أحمد شاهين، طبيب مقيم الجراحة العامة، دكتور إسلام عادل، طبيب مقيم الجراحة العامة، دكتورة إيهاب سعد، طبيب مقيم الجراحة العامة.

وجاء ذلك تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وإشراف الدكتور محمد السيد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام.