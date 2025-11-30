طيران الاحتلال يضرب غزة .. وقوات إسرائيلية تقتحم مناطق بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس.

كما اقتحمت بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة، وأيضًا مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.



وذكرت شبكة قدس الإخبارية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر الصحفي محمد عصيدة عقب مداهمة منزله في قرية تل جنوب غرب نابلس.

ولفتت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برطعة، شمال غرب مدينة جنين.

يأتي ذلك فيما دوت صافرات الإنذار في كرم أبو سالم بغلاف غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها قرب محور موراج شمالي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

كما قام طيران الاحتلال بشن غارة استهدفت شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكذلك غارات جوية استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة .