فتح: الإخوان حصلوا على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنهم لم يستطيعوا استثمارها
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة.. وشاومي YU7 تتفوق على تسلا

عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

سيارة كهربائية تستغرق 24 ساعة في الشحن.. وأصحابها يقاضون الشركة

اشتكى مالكو سيارة كهربائية جديدة من طول فترة الشحن التي تصل إلى 24 ساعة كاملة، مؤكدين أن هذا الأمر أثر بشكل كبير على استخدامهم اليومي للسيارة. المالكين قرروا رفع قضية ضد الشركة المنتجة للمطالبة بتعويضات وإجبارها على تحسين أداء البطارية وتقليل زمن الشحن، خاصة مع المنافسة الشديدة في سوق السيارات الكهربائية.

أغرب مخالفة سرعة على أستون مارتن فالهالا النادرة.. سعرها 1.1 مليون دولار

شهدت أستراليا مخالفة سرعة غريبة لأحد مالكي سيارة أستون مارتن فالهالا النادرة، والتي يصل سعرها إلى 1.1 مليون دولار. الحادثة أثارت اهتمام عشاق السيارات الفاخرة، إذ تظهر أن حتى أغلى السيارات الرياضية ليست بمنأى عن مخالفات السير، بينما يُسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجه أصحاب السيارات الفاخرة عند القيادة بسرعة.

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

قدمت العلامة الكوبية سيارة كهربائية جديدة باسم "تروبلميكر"، تجمع بين التصميم الجريء والأداء الكهربائي المتطور. السيارة تتميز بشكلها الغريب والمستقبلي، مع بطارية قوية تسمح بمدى طويل وتسارع سريع، لتكون إضافة مثيرة في فئة السيارات الرياضية الكهربائية وتفتح باب المنافسة مع الطرازات العالمية المعروفة.

سيارة شاومي YU7 تتفوق على مبيعات تسلا موديل Y

حققت سيارة شاومي YU7 الكهربائية مبيعات مفاجئة تفوقت بها على تسلا موديل Y في بعض الأسواق، ما يعكس توسع الشركة الصينية في سوق السيارات الكهربائية وزيادة قبول المستهلكين لطرازاتها الاقتصادية والفاخرة في نفس الوقت. الطراز يتميز ببطارية كبيرة ومواصفات حديثة تناسب المستخدم العصري الباحث عن الأداء والسعر المناسب.

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

أعلنت الصين عن خطط ضخمة لإنتاج سيارات كهربائية وهجينة بأسعار منخفضة، بهدف زيادة انتشار المركبات الصديقة للبيئة عالميًا. الشركات الصينية تسعى لمنافسة العلامات الكبرى وتوسيع حصتها في الأسواق الدولية، مع التركيز على تقنيات حديثة وبطاريات عالية الكفاءة تجعل السيارات أكثر جذبًا للمستهلكين حول العالم.

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مساعدات غزة

اللجنة المصرية في غزة تحرك قافلة إغاثة إلى خان يونس.. فيديو

الإخوان

تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة

سوريا

تقارير: دمشق ترحب بالاستثمار الدنماركي .. ومباحثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم.. طعم غني ومميز

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم

نبات غير متوقع يزيد الذكاء والتركيز ويمنع الأم الرضاعة وتكيس المبايض

الذكاء

بي واي دي تستدعي 89 ألف سيارة هجينة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البطارية

بي واي دي

دراسة تحذر: تناول كبار السن الطعام بمفردهم يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة

تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

