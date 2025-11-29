أخبار السيارات| الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة.. وشاومي YU7 تتفوق على تسلا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

سيارة كهربائية تستغرق 24 ساعة في الشحن.. وأصحابها يقاضون الشركة

اشتكى مالكو سيارة كهربائية جديدة من طول فترة الشحن التي تصل إلى 24 ساعة كاملة، مؤكدين أن هذا الأمر أثر بشكل كبير على استخدامهم اليومي للسيارة. المالكين قرروا رفع قضية ضد الشركة المنتجة للمطالبة بتعويضات وإجبارها على تحسين أداء البطارية وتقليل زمن الشحن، خاصة مع المنافسة الشديدة في سوق السيارات الكهربائية.

أغرب مخالفة سرعة على أستون مارتن فالهالا النادرة.. سعرها 1.1 مليون دولار

شهدت أستراليا مخالفة سرعة غريبة لأحد مالكي سيارة أستون مارتن فالهالا النادرة، والتي يصل سعرها إلى 1.1 مليون دولار. الحادثة أثارت اهتمام عشاق السيارات الفاخرة، إذ تظهر أن حتى أغلى السيارات الرياضية ليست بمنأى عن مخالفات السير، بينما يُسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجه أصحاب السيارات الفاخرة عند القيادة بسرعة.

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

قدمت العلامة الكوبية سيارة كهربائية جديدة باسم "تروبلميكر"، تجمع بين التصميم الجريء والأداء الكهربائي المتطور. السيارة تتميز بشكلها الغريب والمستقبلي، مع بطارية قوية تسمح بمدى طويل وتسارع سريع، لتكون إضافة مثيرة في فئة السيارات الرياضية الكهربائية وتفتح باب المنافسة مع الطرازات العالمية المعروفة.

سيارة شاومي YU7 تتفوق على مبيعات تسلا موديل Y

حققت سيارة شاومي YU7 الكهربائية مبيعات مفاجئة تفوقت بها على تسلا موديل Y في بعض الأسواق، ما يعكس توسع الشركة الصينية في سوق السيارات الكهربائية وزيادة قبول المستهلكين لطرازاتها الاقتصادية والفاخرة في نفس الوقت. الطراز يتميز ببطارية كبيرة ومواصفات حديثة تناسب المستخدم العصري الباحث عن الأداء والسعر المناسب.

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

أعلنت الصين عن خطط ضخمة لإنتاج سيارات كهربائية وهجينة بأسعار منخفضة، بهدف زيادة انتشار المركبات الصديقة للبيئة عالميًا. الشركات الصينية تسعى لمنافسة العلامات الكبرى وتوسيع حصتها في الأسواق الدولية، مع التركيز على تقنيات حديثة وبطاريات عالية الكفاءة تجعل السيارات أكثر جذبًا للمستهلكين حول العالم.