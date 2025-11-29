أغرب مخالفة سرعة على أستون مارتن فالهالا النادرة.. سعرها 1.1 مليون دولار

لم يكن أفراد شرطة مقاطعة إيمري في ولاية يوتا يتوقعون أن تكون إحدى دورياتهم اليومية على الطريق السريع I-70 حدثًًا لافتًًا، بعد أن صادفوا سيارة اختبارية نادرة جدا من طراز أستون مارتن فالهالا تتخطى حدود السرعة بشكل ملحوظ.

سيارة خارقة بقيمة تتجاوز مليون دولار

السيارة التي تم إيقافها هي نسخة اختبارية من أستون مارتن فالهالا، ويبلغ سعرها نحو 1.12 مليون دولار، ما يجعلها واحدة من أغلى وأندر السيارات التي قد تتوقف على جانب طريق سريع في منطقة ريفية.

وقال مكتب الشريف إن المركبة كانت "تحرق الطريق" بسرعتها العالية على حد وصفهم.

هل حصل السائق على مخالفة أم تحذير؟

ورغم تداول الواقعة عبر وسائل التواصل، فإن التفاصيل حول ما إذا كان سائق السيارة قد تلقى مخالفة رسمية او مجرد تحذير لا تزال غير مؤكدة حتى الآن.

ومع ذلك، أثارت الحادثة اهتمام عشاق السيارات، نظرًا لظهور نموذج أولي شديد الندرة خارج نطاق الاختبارات المغلقة.

وجود نسخة من فالهالا على طريق عام يشير إلى أن أستون مارتن قد وصلت إلى مراحل متقدمة من الاختبارات الواقعية، خصوصًا أن هذا الطراز الهجين الجديد يُعد خطوة مهمة للشركة في فئة السيارات الخارقة المتقدمة.