أبو العينين يثمن جهود رئيس المفوضية الأوروبية ويمنحها جائزة التميز
احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أغرب مخالفة سرعة على أستون مارتن فالهالا النادرة.. سعرها 1.1 مليون دولار

أستون مارتن فالهالا
أستون مارتن فالهالا
عزة عاطف

لم يكن أفراد شرطة مقاطعة إيمري في ولاية يوتا يتوقعون أن تكون إحدى دورياتهم اليومية على الطريق السريع I-70 حدثًًا لافتًًا، بعد أن صادفوا سيارة اختبارية نادرة جدا من طراز أستون مارتن فالهالا تتخطى حدود السرعة بشكل ملحوظ.

سيارة خارقة بقيمة تتجاوز مليون دولار

السيارة التي تم إيقافها هي نسخة اختبارية من أستون مارتن فالهالا، ويبلغ سعرها نحو 1.12 مليون دولار، ما يجعلها واحدة من أغلى وأندر السيارات التي قد تتوقف على جانب طريق سريع في منطقة ريفية. 

وقال مكتب الشريف إن المركبة كانت "تحرق الطريق" بسرعتها العالية على حد وصفهم.

هل حصل السائق على مخالفة أم تحذير؟

ورغم تداول الواقعة عبر وسائل التواصل، فإن التفاصيل حول ما إذا كان سائق السيارة قد تلقى مخالفة رسمية او مجرد تحذير لا تزال غير مؤكدة حتى الآن. 

ومع ذلك، أثارت الحادثة اهتمام عشاق السيارات، نظرًا لظهور نموذج أولي شديد الندرة خارج نطاق الاختبارات المغلقة.

وجود نسخة من فالهالا على طريق عام يشير إلى أن أستون مارتن قد وصلت إلى مراحل متقدمة من الاختبارات الواقعية، خصوصًا أن هذا الطراز الهجين الجديد يُعد خطوة مهمة للشركة في فئة السيارات الخارقة المتقدمة.

أستون مارتن أستون مارتن فالهالا شرطة يوتا سيارات خارقة سيارات 2025

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

محمد عبد العاطى

حبس محمد عبد العاطي عامين وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء

صورة أرشيفية

حريق داخل مخبز سياحي يشعل الذعر في المراغة.. والحماية المدنية تتدخل

الصفحة

عايز يزود المشاهدات.. القبض على شخص نشر وقائع قديمة نشرت على صفحة وزارة الداخلية

بالصور

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

