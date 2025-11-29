قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شاومي YU7 بقدرات قوية تنافس تسلا.. وشعار من الذهب عيار 24

شاومي YU7
شاومي YU7
صبري طلبه

تعزز شاومي الصينية من تواجدها في عالم السيارات الكهربائية، الأمر الذي جلعها تنافس بقوة اسماء رنانة ابرزها تسلا، بعد اطلاق النسخة الجديدة YU7، والتي تأتي بتصميم عصري، وعدد كبير من التجهيزات الفريدة.

أثبتت سيارة YU7 نها ليست مجرد منافس عابر، بل قوة دافعة جديدة أعادت تشكيل موازين القوى في سوق المركبات الكهربائية الصينية سريع التطور.

شاومي YU7

منذ لحظة انطلاقها الرسمي، لم تكتفِ YU7 بمنافسة الأسماء الرائدة فحسب، بل حققت تفوقاً ملموساً من خلال الجمع بين المواصفات التقنية القوية وتجربة التخصيص التي تحاكي فئة السيارات الفاخرة.

تحليل الأداء القياسي في السوق الصيني

تُشير التقديرات الحديثة إلى أن أداء شاومي YU7 في السوق المحلي يتجاوز التوقعات الأكثر تفاؤلاً، فمنذ بدء عمليات التسليم في يوليو، تجاوزت المبيعات التراكمية حاجز الـ 70,000 سيارة YU7، ما يؤكد الطلب الهائل وغير المسبوق على هذه المركبة الجديدة. 

شاومي YU7

وفي تقارير المبيعات الخاصة بالشهر الماضي، حققت شاومي إجمالي مبيعات بلغ 48,654 سيارة في جميع أنحاء الصين، استحوذت منها YU7 وحدها على 33,662 سيارة. 

هذا الرقم المذهل لا يضعها فقط في صدارة مبيعات الشركة متفوقة بسهولة على شقيقتها السيدان SU7، بل والأكثر أهمية، أنه يرسخ مكانتها كأيقونة متجاوزة منافستها المباشرة تيسلا موديل واي، التي باعت ما يقارب 26,100 سيارة فقط خلال نفس الفترة الزمنية في السوق الصيني شديد التنافسية.

شعار من الذهب عيار 24 وخيارات متعددة للطلاء

تدرك شاومي أن التنافس لا يقتصر على الأداء والسعر، بل يمتد إلى توفير مستوى غير مسبوق من التخصيص، حيث طرحت الشركة خيارات تصميم راقية ومتميزة لمركبة YU7 تشمل هذه الخدمة إمكانية الحصول على شعارات بذهب عيار 24 قيراطاً.

شاومي YU7

وتقدم أيضًا خيارات زخرفية من ألياف الكربون المطلي بالذهب، كما يتيح برنامج التخصيص اختيار تصاميم متنوعة للجنوط الحصرية، إلى جانب بدلات مكابح بريمبو (Brembo) الملونة التي تضفي لمسة رياضية فاخرة.

منظومة الحركة والأداء 

تتميز منظومة الحركة في YU7 بتنوعها وقوتها العالية، حيث تعتمد الفئة الأساسية ذات الدفع الخلفي (RWD) على محرك قوي يولد 315 حصاناً، ويستمد طاقته من حزمة بطارية كبيرة بسعة 96.3 كيلوواط ساعة، مما يعد بمدى قيادة تنافسي، وتتوفر فئات ذات دفع كلي بمحركين، وتصل قوة إحداها إلى 489 حصاناً، بينما تعتلي القمة نسخة جبارة بقوة 681 حصاناً.

شاومي YU7 شاومي YU7 سيارة شاومي Yu7 مواصفات YU7 شاومي

