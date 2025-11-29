سقف مكشوف.. تعديل جديد لأيقونة مرسيدس جي كلاس| صور

كشفت برابوس Brabus الألمانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن توسيع نطاق إبداعاتها بتقديم نسختين جديدتين وفاخرتين من طراز جي-كلاس بخصائص فريدة، وهما إصدار 800 وإصدار 800 XL.

وتميزت هذه المركبات بقدرتها على التحول إلى سيارات مكشوفة بفضل غطاء قماشي قابل للطي يعمل بنظام سريع، حيث يمكن طيه أو إغلاقه خلال 20 ثانية فقط، تؤكد برابوس على حصرية هذه الطرازات، حيث سيقتصر الإنتاج العالمي لكل إصدار على 50 وحدة فقط.

جي كلاس المعدلة من برابوس

القدرات الفنية لاصدارت جي كلاس "برابوس"

تعتمد السيارات على محرك V8 ثنائي التوربو بسعة 4.0 لتر، بفضل التعديلات الشاملة التي أجرتها برابوس، يولد المحرك قوة قصوى تصل إلى 789 حصاناً، ويطلق عزم دوران استثنائياً يقارب 1000 نيوتن متر.

تتكامل هذه القوة مع ناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 9 سرعات، ينقل الحركة إلى العجلات الأربع، وتختلف ديناميكيات التسارع بين الطرازين فبينما ينجح الإصدار 800 في الانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س في حوالي 4.0 ثوانٍ، يتطلب الإصدار 800 XL، بسبب ارتفاعه الكبير، 4.6 ثوانٍ لإنجاز نفس المهمة.

جي كلاس المعدلة من برابوس

تبلغ السرعة القصوى المحددة إلكترونياً 240 كم/س للطراز 800، وتنخفض إلى 210 كم/س في طراز XL، أما عن خيارات التعليق قدمت برابوس خيارات ميكانيكية متخصصة تناسب استخدامات مختلفة، حيث يتميز الإصدار 800 XL بنظام تعليق Portal Axle الذي يرفع جسم السيارة بشكل استثنائي، ليصل الخلوص الأرضي إلى 480 ملم، ما يجعله مثالياً للطرق الوعرة.

وتم تزويد هذا العملاق التصميم العملاق بعجلات قياس 22 إنش وإطارات متعددة الاستخدامات، في المقابل، يركز الإصدار 800 على عجلات أكبر قياس 24 إنش مع إطارات عالية الأداء، وتم خفض ارتفاعه بمدى يتراوح بين 20 إلى 40 ملم عبر استخدام نوابض رياضية.

جي كلاس المعدلة من برابوس

سعر جي كلاس بعد تعديلات برابوس

يؤكد السعر الخاص لهذه المركبات على مكانتها ضمن قمة فئة السيارات المعدلة فائقة الفخامة والأداء، حيث يُحدد سعر الانطلاق لإصدار 800 بحوالي 877,350 دولاراً أمريكياً، وفيما يتعلق بإصدار 800 XL، الذي يتميز بتعقيد هندسي وارتفاع إضافي، فإن سعره يمكن أن يتجاوز بسهولة حاجز المليون دولار أمريكي.