قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف قاسم: الاحتراف غيّر مفهوم الانتماء في كرة القدم
ليلة سقوط فرج عامر..النتيجة النهائية لانتخابات نادي سموحة بالإسكندرية
إطلاق نار بمركز تسوق في كاليفورنيا وإصابة شخصين على الأقل
تحرك أسعار الدواجن الآن بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟
عبدالخالق: مواجهة كايزر تشيفز صعبة..ولكن الزمالك قادر على الفوز
سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب
أفضل صيغ الصلاة على النبي لقضاء الحوائج وفك الكروب.. رددها دائما
عودة بعثة المصري إلى القاهرة بعد الفوز على زيسكو
هيجيست : العمليات الأمريكية "الرمح الجنوبي" في بحر الكاريبي قانونية
اطلاق حملة جديدة للتعقيم وتحصين الكلاب ضد مرض السعار بالبحيرة
عمرو الدرديري عن تعادل الأهلي: اتفرج علينا بكرة و إحنا بنكسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سقف مكشوف.. تعديل جديد لأيقونة مرسيدس جي كلاس| صور

جي كلاس المعدلة من برابوس
جي كلاس المعدلة من برابوس
صبري طلبه

كشفت برابوس Brabus الألمانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن توسيع نطاق إبداعاتها بتقديم نسختين جديدتين وفاخرتين من طراز جي-كلاس بخصائص فريدة، وهما إصدار 800 وإصدار 800 XL.

 وتميزت هذه المركبات بقدرتها على التحول إلى سيارات مكشوفة بفضل غطاء قماشي قابل للطي يعمل بنظام سريع، حيث يمكن طيه أو إغلاقه خلال 20 ثانية فقط، تؤكد برابوس على حصرية هذه الطرازات، حيث سيقتصر الإنتاج العالمي لكل إصدار على 50 وحدة فقط.

 جي كلاس المعدلة من برابوس

القدرات الفنية لاصدارت جي كلاس "برابوس"

تعتمد السيارات على محرك V8 ثنائي التوربو بسعة 4.0 لتر، بفضل التعديلات الشاملة التي أجرتها برابوس، يولد المحرك قوة قصوى تصل إلى 789 حصاناً، ويطلق عزم دوران استثنائياً يقارب 1000 نيوتن متر. 

تتكامل هذه القوة مع ناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 9 سرعات، ينقل الحركة إلى العجلات الأربع، وتختلف ديناميكيات التسارع بين الطرازين فبينما ينجح الإصدار 800 في الانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س في حوالي 4.0 ثوانٍ، يتطلب الإصدار 800 XL، بسبب ارتفاعه الكبير، 4.6 ثوانٍ لإنجاز نفس المهمة.

 جي كلاس المعدلة من برابوس

تبلغ السرعة القصوى المحددة إلكترونياً 240 كم/س للطراز 800، وتنخفض إلى 210 كم/س في طراز XL، أما عن خيارات التعليق قدمت برابوس خيارات ميكانيكية متخصصة تناسب استخدامات مختلفة، حيث يتميز الإصدار 800 XL بنظام تعليق Portal Axle الذي يرفع جسم السيارة بشكل استثنائي، ليصل الخلوص الأرضي إلى 480 ملم، ما يجعله مثالياً للطرق الوعرة.

وتم تزويد هذا العملاق التصميم العملاق بعجلات قياس 22 إنش وإطارات متعددة الاستخدامات، في المقابل، يركز الإصدار 800 على عجلات أكبر قياس 24 إنش مع إطارات عالية الأداء، وتم خفض ارتفاعه بمدى يتراوح بين 20 إلى 40 ملم عبر استخدام نوابض رياضية.

 جي كلاس المعدلة من برابوس

سعر جي كلاس بعد تعديلات برابوس 

يؤكد السعر الخاص لهذه المركبات على مكانتها ضمن قمة فئة السيارات المعدلة فائقة الفخامة والأداء، حيث يُحدد سعر الانطلاق لإصدار 800 بحوالي 877,350 دولاراً أمريكياً، وفيما يتعلق بإصدار 800 XL، الذي يتميز بتعقيد هندسي وارتفاع إضافي، فإن سعره يمكن أن يتجاوز بسهولة حاجز المليون دولار أمريكي.

برابوس جي كلاس مرسيدس جي كلاس تعديلات برابوس تعديلات برابوس جي كلاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

البطاقة الشخصية

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

ترشيحاتنا

هبة الزايد

وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

الملاريا

ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

بالصور

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل

شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد