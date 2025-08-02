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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 1000 حصان.. تعديل مميز من برابوس لـ AMG GT 63 S E | صور

سيارة AMG GT 63 S E Performance المعدلة 
سيارة AMG GT 63 S E Performance المعدلة 
صبري طلبه

تواصل برابوس العالمية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها في هذا المجال، بعد ان كشفت عن النسخة المعدلة من السيارة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance، والتي جاءت بمجموعة كبيرة من التجهيزات القوية، سواء من الناحية الفنية أو اللمسات الخارجية والداخلية.

سيارة AMG GT 63 S E Performance المعدلة 

القدرات الفنية لسيارة AMG GT 63 S E Performance المعدلة 

تعتمد سيارة AMG GT 63 S E Performance المعدلة من برابوس، على محرك ثماني الاسطوانات V8، تيربو مزدوج، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 1000 حصانًا، حيث تقدم بمحرك كهربائي بقوة 204 حصانًا، واخر بنزين بقوة 796 حصانًا، مع 1250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سيارة AMG GT 63 S E Performance المعدلة 

سيارة AMG GT 63 S E Performance وتسارع مذهل

تتسارع السيارة AMG GT 63 S E Performance المعدلة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.6 ثانية، بينما تصل إلى سرعة 200 كيلومتر/ساعة خلال مدة تستغرق 9.5 ثانية، وبهذه القدرات تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 196 ميل/ساعة، أي ما يعادل 316 كيلومتر في الساعة.

سيارة AMG GT 63 S E Performance المعدلة 

تعديل مميز من برابوس 

حصلت السيارة AMG GT 63 S E Performance على تعديلات مميزة من الداخل، حيث تمتعت بالجلد الفاخر، سواء اللون الأسود الكربوني، أو الأحمر، بالإضافة إلى لمسات داخلية، وتضم السيارة شاشة تعمل باللمس بشكل طولي من الارجح أن تكون قياسية، إلى جانب تجاليد متعددة تشمل ارجاء المقصورة.

سيارة AMG GT 63 S E Performance المعدلة 

وجاءت AMG GT 63 S E Performance بمظهر رياضي مميز، بداية من مقدمة السيارة، والتي حصلت على صادم بشكل أكثر جراءة، مع لمسات الكربون، وصولاً إلى الجزء الخلفي، المدعوم بعدد 4 مخارج للعادم، واسبويلر رياضي، بالإضافة إلى جنوط رياضية تعزز من المفهوم الخاص بهذه النسخة.

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