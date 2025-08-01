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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 في السعودية

شيري تيجو 8 برو ماكس 2025
شيري تيجو 8 برو ماكس 2025
صبري طلبه

تعزز شيري الصينية من تواجدها في السوق السعودي، عبر نسختها الرياضية تيجو 8 برو ماكس موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتقدم السيارة عبر فئة واحدة، تضم عدد كبير من التجهيزات.

مواصفات شيري تيجو 8 برو ماكس 2025

زودت السيارة شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 بمحرك تيربو بنزين، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 254 حصانًا، و390 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار طراز DCT.

شيري تيجو 8 برو ماكس 2025

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 195 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية تتسغرق 6.7 ثانية، بينما تعتمد من الناحية الفنية على تقنية الجر الكلي للعجلات.

شيري تيجو 8 برو ماكس 2025

تجهيزات تيجو 8 برو ماكس 2025

تضم السيارة تيجو 8 برو ماكس 2025 عددا من التجهيزات منها، نظام التنبيه من التصادم الأمامي أو الخلفي، مع مستشعرات حركة، كاميرا 360 درجة، مراقبة ضغط الإطارات، مساعد البقاء في المسار، رصد النقاط العمياء، فرامل أوتو هولد، مانع الانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، مساعد تجاوز المرتفعات والمنحدرات، مثبت سرعة، وسائد هوائية يصل عددها إلى 6، فرامل طوارئ.

شيري تيجو 8 برو ماكس 2025

تحتوي السيارة تيجو 8 برو ماكس 2025 على شاشة رقمية للعدادات تأتي يبلغ قياسها 12.3 بوصة، فلتر للغبار CN95، مكيف هواء أوتوماتيك مع مخارج خلفية، شاحن لاسلكي للهواتف، نوافذ كهربائية، إضاءة محيطة، تشغيل السيارة عن بعد، شاشة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

شيري تيجو 8 برو ماكس 2025

أسعار شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 في السعودية

تقدم السيارة شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 في السوق السعودي، مع خلال فئة Luxury، وبسعر يبلغ 107,180 ريالا.

شيري تيجو 8 برو شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 مواصفات شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 سعر شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 سعر شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 في السعودية

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