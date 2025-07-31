تويوتا كورولا 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. سوق المستعمل

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر، على عدد كبير من الطرازات اليابانية، ومنها السيارة الاعتمادية كورولا، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية باختلاف الأجيال والموديلات المقدمة.

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وظهرت السيارة تويوتا كورولا 2025 بحالة كسر زيرو، ضمن فئات Elegance الأعلى تجهيزات، تحت مفهوم الفبريكا بالكامل، بعد أن قطعت عدد قليل من الكيلومترات، وبسعر يبلغ مليون و590 ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال ننصح الراغبين في شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، بالإضافة إلى متابعة متوسط الأسعار وعقد مقارنة بين الحالة والموديلـ، لضمان تحقيق معادلة القيمة مقابل السعر.

تويوتا كورولا موديل 2025

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2025

تعتمد السيارة تويوتا كورولا 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء.

تويوتا كورولا موديل 2025

وتتسارع السيارة تويوتا كورولا قياسيًا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، بينما تستهلك نسبة من الوقود تقدر بحوالي 6.8 لترًا، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومترًا.

تضم السيارة تويوتا كورولا فتحة سقف كهربائية، قفل مركزي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، إنذار مانع للسرقة، مكيف هواء، مرايات ضم، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط، بلوتوث، نظام ترفيهي صوتي، حساسات ركن أمامية وخلفية.

تويوتا كورولا موديل 2025

زودت تويوتا كورولا بكاميرا للمتابعة، إيموبليزر، نظام الثبات الالكتروني ESP، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، وسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية من الصدمات، مثبت للسرعة.