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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تركب عربية إيه بـ 400 ألف جنيه في 2025

تركب عربيه ايه بـ 400 ألف جنيه في 2025
تركب عربيه ايه بـ 400 ألف جنيه في 2025
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات بونتو، وتويوتا كورولا، وبروتون جين 2، ودايو ليجانزا، وهيونداي فيرنا .

فيات بونتو موديل 1998

تستمد سيارة فيات بونتو موديل 1998 قوتها من محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات بونتو موديل 1998

تباع سيارة  فيات بونتو موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا كورولا موديل 2008

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 93 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا كورولا موديل 2008

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بروتون جين 2 موديل 2011

تنقل قوة سيارة بروتون جين 2 موديل 2011 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 400 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بروتون جين 2 موديل 2011

تأتى سيارة بروتون جين 2 موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو ليجانزا موديل 2000

تمكنت سيارة دايو ليجانزا موديل 2000 من قطع مسافة 190 ألف/كم، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو ليجانزا موديل 2000

سعر سيارة دايو ليجانزا موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2012

تباع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 390 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .

يبلغ سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة فيات بونتو تويوتا كورولا بروتون جين 2 دايو ليجانزا هيونداي فيرنا

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