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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. نيسان التيما 2026 السيدان الجديدة

نيسان التيما موديل 2026
نيسان التيما موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان التيما موديل 2026، وتنتمي التيما  لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وبها الكثير من التكنولوجيا الحديثة التي تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات .

 نيسان التيما موديل 2026

وسائل الأمان بـ نيسان التيما موديل 2026

تحتوي نيسان التيما موديل 2026 على العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرملة الأوتوماتيكية مع كشف المشاة الذي يقوم بالتحذير عند اقتراب السيارة من المشاة أو السيارات الأخرى، وفي حالة عدم استجابة السائق، يقوم النظام بالفرملة تلقائياً لتجنب الاصطدام، وبها نظام تحذير النقاط العمياء الذي ينبه السائق عند وجود سيارات في المنطقة العمياء أثناء تغيير المسار.

 نيسان التيما موديل 2026

ويوجد بـ  نيسان التيما موديل 2026،  فرملة تلقائية خلفية تساعد في تجنب الاصطدامات الخلفية أثناء الرجوع للخلف، وبها نظام تحذير حركة المرور الخلفية الذي ينبه السائق عند وجود حركة مرور خلف السيارة أثناء الرجوع للخلف، وبها نظام تحذير مغادرة المسار الذي ينبه السائق عند انحراف السيارة عن مسارها، وبها مساعدة الضوء العالي يقوم بتعديل مستوى الضوء العالي تلقائيًا لتجنب إزعاج السائقين الآخرين.

محرك نيسان التيما موديل 2026

تحصل نيسان التيما موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 188 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 نيسان التيما موديل 2026

وبها محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 248 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مقصورة نيسان التيما موديل 2026

زودت سيارة  نيسان التيما موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، وظائف ذكية، وبها لمسات تصميمية أنيقة ومواد محسنة، وبها مقاعد أمامية بتقنية دعم العمود الفقري، وبها شاشة وسطية مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام صوتي محيط من Bose ، وبها منافذ USB-C، وشاحن متعدد، وبها نظام عزل للصوت، وبها نظام تعليق .

 نيسان التيما موديل 2026

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسست شركة نيسان لتصنيع السيارات في عام 1933 في اليابان، وبدأت الشركة كاندماج لشركتين، هما كويشينشا و جيتسويو جيدوشا، وفي البداية ركزت نيسان على إنتاج الشاحنات والسيارات الصغيرة، ثم تطورت لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم .

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