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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين فيات تيبو وشيفروليه أوبترا 2025

فيات تيبو وشيفروليه أوبترا 2025
فيات تيبو وشيفروليه أوبترا 2025
إبراهيم القادري

تنتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات تحتوي على تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، والتي من بينها: فيات تيبو، شيفروليه أوبترا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان.

وسائل الأمان في فيات تيبو موديل 2025

فيات تيبو موديل 2025

تحتوي سيارة فيات تيبو موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات خلفية، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة.

محرك فيات تيبو موديل 2025

فيات تيبو موديل 2025

تتسارع سيارة فيات تيبو موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وتحتاج إلى 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، خزان وقود سعة 45 لترا، وقوة 95 حصان، وعزم دوران 127 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/ساعة .

أسعار فيات تيبو موديل 2025

فيات تيبو موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 694 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 744 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 794 ألف جنيه.

وسائل الأمان في شيفروليه أوبترا موديل 2025

شيفروليه أوبترا موديل 2025

زودت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2025

شيفروليه أوبترا موديل 2025

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 يصل إلى 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وخزان وقود سعة 45 لتر، وقوة 98 حصان.

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2025

شيفروليه أوبترا موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 770 ألف جنيه.

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