اركب رينو 19 سيدان بـ 90 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

رينو 19 موديل 1989

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو 19 موديل 1989 ، وتنتمي 19 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات رينو 19 موديل 1989 الخارجية

رينو 19 موديل 1989

ظهرت سيارة رينو 19 موديل 1989 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك رينو 19 موديل 1989

تمكنت سيارة رينو 19 موديل 1989 من قطع مسافة 380 ألف/كم، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو 19 موديل 1989 الداخلية

رينو 19 موديل 1989

زودت مقصورة رينو 19 موديل 1989 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الامامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة .

سعر رينو 19 موديل 1989

تباع سيارة رينو 19 موديل 1989 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو 19 موديل 1989

جدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .