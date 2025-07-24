أسعار بي إم دبليو الفئة السابعة 2025 في السعودية | صور

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025، وتظهر الفئة السابعة بتصميم عصري وأنيق ، وتنتمي لفئة السيارات السيدان .

بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025

محرك بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025

تستمد سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي مزدوج التيربو، وبها نظام هجين خفيف بقدرة 48 فولت، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران 425 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية.

بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025

وبها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها نظام هجين خفيف بقدرة 48 فولت، وينتج قوة 375 حصان، وعزم دوران 540 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في 5 ثوانٍ فقط.

وتحصل سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025 علي قوتها ايضا من ، محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي مزدوج التيربو، وتنتج قوة 536 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/ساعة في 4.2 ثانية فقط.

بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025

مواصفات بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025

زودت سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية جريئة ولافتة للنظر، وبها شبكة كلوية كبيرة، وإعدادات إضاءة مميزة على المظهر الأمامي للسيارة، وبها مصابيح LED نهارية نحيفة تقع فوق المصابيح الأمامية الرئيسية وتندمج بشكل سلس مع محيط الشبكة.

بالاضافة إلى ان سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025 بها، مصابيح أمامية مقسمة أفقيًا، وبها غطاء محرك بخطين انسيابيين، وبها عجلات مقاس 19 بوصة، وبها مستشعرات جانبية، ووظائف آلية للأبواب، ويمكن فتح الأبواب عن بعد بضغطة زر .

بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025

ويوجد بـ سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025، شاشة ضخمة مقاس 31.3 بوصة تنبثق من السقف، وبها شاشتين كبيرتين مقاس 14.1 بوصة و13.1 بوصة، وبها نظام iDrive 8 من بي إم دبليو لتوفير تجربة مستخدم سلسة، وتم دمج فتحات التكييف بسلاسة في لوحة القيادة، وبها إضاءة داخلية محيطة بلمسة فاخرة إلى أجواء المقصورة.

بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025

سعر بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 360 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 454 ألف ريال سعودي .