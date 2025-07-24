أيهما تفضل نيسان قشقاي أم فولفو آي إكس 30 الـ SUV

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان قشقاي و فولفو اى اكس 30 موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك نيسان قشقاي موديل 2025

نيسان قشقاي موديل 2025

تستمد سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 148 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها سرعة قصوي 206 كم/ساعة .

أسعار نيسان قشقاي موديل 2025

نيسان قشقاي موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 470 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

محرك فولفو اى اكس 30 موديل 2025

فولفو اى اكس 30 موديل 2025

تنتج سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2025 قوة 428 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة، وتحتاج إلى 17 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية .

سعر فولفو اى اكس 30 موديل 2025

فولفو اى اكس 30 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 890 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 30 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 230 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 270 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 360 ألف جنيه .