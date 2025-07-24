سعر رولز رويس كالينان 2025 في السعودية

كشفت شركة رولز رويس عن طرازها الجديد رولز رويس كالينان موديل 2025، وتنتمي كالينان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

رولز رويس كالينان موديل 2025

محرك رولز رويس كالينان موديل 2025

تحصل رولز رويس كالينان موديل 2025، علي قوتها من محرك سعة 6750 سي سي، بجانب شاحن توربيني، وتنتج قوة 563 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

رولز رويس كالينان موديل 2025

مواصفات رولز رويس كالينان موديل 2025

زودت سيارة رولز رويس كالينان موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح نهارية رأسية، وبها شبكة مضيئة مما يعزز حضور السيارة القوي على الطرقات، وتم توسيع فتحات التهوية وتطوير خطوط الصداد الأمامي لتحسن من تدفق الهواء وتبريد المحرك إلى جانب تحسين المظهر العام، وخطوط مائلة، وتشطيبات سوداء لامعة، وبها عجلات ألمنيوم جديدة مقاس 23 بوصه .

رولز رويس كالينان موديل 2025

بالاضافة إلى ان رولز رويس كالينان موديل 2025 بها، لوحة عدادات وشاشة مركزية دائمة للنظام الرقمي المتقدم ويتيح النظام اتصال معزز، وبها إمكانية تعديل بما يتلاءم مع الذوق الشخصي، وبها حروف يدوية في المقدمة، وبها خشب رماد ونسيج مستوحى من نبات البامبو، وبها تنجيد جلدي بثقوب دقيقة تصل إلى 107000 فتحة، وتم تحسين الاتصال بأجهزة بث مزدوجة، واتصال بلوتوث، ونظام صوتي مكون من 18 سماعة.

سعر رولز رويس كالينان موديل 2025

تباع سيارة رولز رويس كالينان موديل 2025 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها مليون و 900 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رولز رويس في صناعة السيارات

تأسست شركة رولز رويس لصناعة السيارات في عام 1904، عندما تعاون هنري رويس وتشارلز رولز لتصنيع السيارات، وتم تأسيس شركة رولز رويس المحدودة رسميًا في عام 1906، وكانت أول سيارة لها هي "سيلفر جوست" التي أُطلقت عام 1907.

رولز رويس كالينان موديل 2025

وفي عام 1931 استحوذت رولز رويس على شركة بنتلي موتورز، وبدأت رولز رويس بتصنيع هياكل السيارات بالكامل، وفي عام 1971 أعلنت رولز رويس الإفلاس وتم بيع قسم السيارات لشركة فيكرز.

ومع قدوم عام 1998 استحوذت مجموعة بي إم دبليو على شركة رولز رويس لصناعة السيارات، وتم إطلاق سيارة فانتوم، أول سيارة من إنتاج رولز رويس موتور كارز التابعة لـ بي إم دبليو.