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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قائمة انتظار لمدة 60 يومًا جعلت سيارة شاومي منجمًا ذهبيًا

شاومي
شاومي
عزة عاطف

لم يعد مفاجئًا أن يسعى المشترون الأوائل للسيارات الجديدة إلى إعادة بيعها بسرعة لتحقيق أرباح، خصوصًا مع الطرازات محدودة الإنتاج أو عالية الأداء. 

لكن الغريب أن سيارة شاومي YU7، رغم كونها سيارة كهربائية موجهة للسوق العام وليست إصدارًا حصريًا، أصبحت تباع بأسعار أعلى بكثير من قيمتها الأصلية بعد أيام فقط من فتح باب الطلبات.

إقبال قياسي يعيد تشكيل أسعار شاومي

بعد أن أعلنت شاومي عن تلقي 289 ألف طلب شراء لسيارة YU7 خلال ساعة واحدة من فتح باب الحجز، بدأت موجة إعادة البيع بالظهور سريعًا. 

ووفقًا لتقارير CarNewsChina، هناك حاليًا نحو 80 سيارة YU7 معروضة للبيع في الصين بأسعار تتراوح بين 350,000 و390,000 يوان (ما يعادل 48,300 – 53,800 دولار أمريكي).

للمقارنة، يبدأ سعر الطراز الجديد من 279,900 يوان (38,600 دولار)، ويصل إلى 329,900 يوان (45,600 دولار) للفئات الأعلى. ومع ذلك، لا يبدو أن الفارق السعري يردع المشترين الذين يسعون لتجاوز قوائم الانتظار الطويلة.

قوائم انتظار طويلة تدعم سوق إعادة البيع

الطلب الكبير يعني أن المستهلكين قد ينتظرون حتى 60 أسبوعًا للحصول على طراز YU7 الأساسي، وما بين 49 و52 أسبوعًا لفئة Pro، بينما تقل فترة الانتظار نسبيًا إلى 41-44 أسبوعًا لفئة Max الرائدة. 

يشكل هذا التأخير فرصة للمضاربين الذين يسعون لبيع سياراتهم فورًا بهوامش ربح كبيرة.

هل تحافظ YU7 على قيمتها؟

رغم أن الأسعار المرتفعة الحالية قد تتراجع مع زيادة توفر الطراز في الأسواق، إلا أن الاهتمام القوي بعلامة شاومي قد يحد من هبوط القيمة بشكل حاد. 

وتشير بيانات السوق المحلية إلى أن سيارة شاومي SU7 – شقيقة YU7 – حققت معدل احتفاظ بالقيمة بلغ 88.91% بعد عام واحد، وهو الأعلى بين السيارات الصينية.

مع استمرار الإقبال على YU7، يبدو أن هذه السيارة الكهربائية لن تكون مجرد خيار اقتصادي، بل استثمار مربح على المدى القريب.

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