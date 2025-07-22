اركب دايو ريسر سعرها 80 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايو ريسر موديل 1994

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايو ريسر موديل 1994، وتنتمي ريسر لفئة السيارات السيدان .

مواصفات دايو ريسر موديل 1994 الخارجية

دايو ريسر موديل 1994

تظهر سيارة دايو ريسر موديل 1994 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو على حقيبة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية .

محرك دايو ريسر موديل 1994

دايو ريسر موديل 1994

تمكنت دايو ريسر موديل 1994 من قطع مسافة 111 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة دايو ريسر موديل 1994 الداخلية

دايو ريسر موديل 1994

زودت مقصورة سيارة دايو ريسر موديل 1994 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج امامي للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر دايو ريسر موديل 1994

تباع سيارة دايو ريسر موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .