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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر نيسان باترول 2025 في السعودية

نيسان باترول موديل 2025 في السعودية
نيسان باترول موديل 2025 في السعودية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باترول موديل 2025، وتنتمي باترول لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم أنيق وعصري، وتمتلك الكثير من التكنولوجيات المتطورة .

نيسان باترول موديل 2025

محرك نيسان باترول موديل 2025

تحصل نيسان باترول موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي مزدوج التيربو، وتنتج قوة 425 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان باترول موديل 2025

ويوجد بها محرك 6 سلندر سعة 3800 سي سي، وتنتج قوة 316 حصان، وعزم دوران 386 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام تعليق هوائي متكيف يرفع من ثبات السيارة على الطرق ويقلل من تمايل الهيكل في المنعطفات.

مواصفات نيسان باترول موديل 2025

تحتوي سيارة نيسان باترول موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بشبكة نيسان الشهيرة  V-motion المعاد تصميمها لتكون أعرض وأكثر اندماج مع جسم السيارة، وبها مصابيح أمامية بتصميم مزدوج على شكل حرف  C، وبها إضاءة تكيفية لتوفير رؤية مثالية في جميع الظروف، وبها شريط ضوئي LED يمتد على عرض السيارة، ويعزز هذا المظهر الديناميكي، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 22 بوصة.

نيسان باترول موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة نيسان باترول موديل 2025 بها، مصباح  Puddle Lamp الجانبي الذي يضيء شكل سيارة باترول مصحوب بعبارة منذ 1951 في لمسة تصميمية مستوحاة من فلسفة الضيافة اليابانية أوموتيناشي، ومقاعد صممت بتقنية انعدام الجاذبية المستوحاة من ناسا لتوفير دعم مثالي، زبها نظام تبريد فعال، ووظائف تدليك مريحة، وشاشتي ترفيه خلفيتين مقاس 14.3 بوصه.

نيسان باترول موديل 2025

وتمتلك باترول أيضا،  نظام تكييف من نيسان يستكمل الآن بخاصية التبريد الحيوي التي توزع الهواء حسب حرارة جسم كل راكب، وبها نظام الكبح التلقائي الأمامي والخلفي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ومساعد البقاء في المسار، وبها 7 وسائد هوائية، وبها كاميرات 360 درجة .

نيسان باترول موديل 2025

سعر نيسان باترول موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان باترول موديل 2025 تباع في السعودية بسعر 243 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان باترول موديل 2025 تباع في السعودية بسعر 303 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان باترول موديل 2025 تباع في السعودية بسعر 326 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان باترول موديل 2025 تباع في السعودية بسعر 393 ألف ريال سعودي .

نيسان باترول موديل 2025 مواصفات نيسان باترول سعر نيسان باترول موديل 2025 السيارات الـ SUV الرياضية

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