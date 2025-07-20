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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لو معاك 300 ألف جنيه.. تشتري عربية ايه مستعملة في 2025

تشتري عربية ايه مستعملة في 2025
تشتري عربية ايه مستعملة في 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أودي A4، ورينو لوجان، وسكودا فيليشيا، واوبل أسترا، وسبيرانزا A516.

أودي A4 موديل 1995

تستمد سيارة أودي A4 موديل 1995 قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل به علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 295 ألف/كم، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أودي A4 موديل 1995

تباع سيارة أودي A4 موديل 1995 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2013

تنقل قوة سيارة رينو لوجان موديل 2013 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 236 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2013

تتوافر سيارة رينو لوجان موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا فيليشيا موديل 1997

تمكنت سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا فيليشيا موديل 1997

سعر سكودا فيليشيا موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

اوبل أسترا موديل 2000

تباع سيارة اوبل أسترا موديل 2000 باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 177 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

اوبل أسترا موديل 2000

يبلغ سعر سيارة اوبل أسترا موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

اسبيرانزا A516 موديل 2009

تحصل سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2009 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 450 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

اسبيرانزا A516 موديل 2009

تأتى سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة أودي A4 موديل 1995 اوبل أسترا موديل 2000 اسبيرانزا A516 موديل 2009

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