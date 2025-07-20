بربع مليون جنيه.. اشتر جيب شيروكي دفع رباعي

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جيب شيروكي موديل 1994

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب شيروكي موديل 1994، وتنتمي شيروكي لفئة السيارات ذات الدفع الرباعي .

مقصورة جيب شيروكي موديل 1994 الداخلية

جيب شيروكي موديل 1994

زودت مقصورة جيب شيروكي موديل 1994 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة .

محرك جيب شيروكي موديل 1994

جيب شيروكي موديل 1994

تمكنت سيارة جيب شيروكي موديل 1994 من قطع مسافة 500 ألف/كم، وبها محرك سعة 4200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تصميم جيب شيروكي موديل 1994 الخارجي

جيب شيروكي موديل 1994

تمتلك سيارة جيب شيروكي موديل 1994 من الخارج تصميم عصري بفضل احتواها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جيب، وتم تثبيت شعار شركة جيب على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات أمامية وخلفية للزجاج، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية .

سعر جيب شيروكي موديل 1994

تصل سيارة جيب شيروكي موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

جيب شيروكي موديل 1994

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، وذلك حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .