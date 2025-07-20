كيا برايد هاتشباك مستعملة بــ 120 ألف جنيه| صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا برايد موديل 1997

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا برايد موديل 1997، وتنتمي برادي لفئة السيارات الهاتشباك .

تصميم كيا برايد موديل 1997 الخارجي

كيا برايد موديل 1997

تظهر سيارة كيا برايد موديل 1997 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها صداد أمامي يمتلك زوج من الإشارات لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك كيا برايد موديل 1997

كيا برايد موديل 1997

تستمد سيارة كيا برايد موديل 1997 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا برايد موديل 1997 الداخلية

كيا برايد موديل 1997

تمتلك مقصورة سيارة كيا برايد موديل 1997 الكثير من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية امامية، وبها درج تخزين امامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المصابيح والإشارات والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها فرش مقاعد من الجلد.

سعر كيا برايد موديل 1997

يصل سعر سيارة كيا برايد موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلى 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا برايد موديل 1997

الجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .