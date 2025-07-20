قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسام أبو علي يقتحم قائمة أغلى الصفقات المباعة في تاريخ الأهلي
1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025
تفاصيل مكاسب الأهلي المالية من بيع وسام أبو علي لـ كولومبوس الأمريكي
قبول استقالة وزيرة البيئة وتعيين وزيرة التنمية المحلية للقيام بمنصبها
تعدى على محطة مترو البحوث وخلع ملابسه أمام الركاب.. المتهم يواجه هذه العقوبات
7.5 مليون دولار.. اتفاق نهائي بين الأهلي والنادي الأمريكي لضم وسام أبو علي
إعلام عبري: نقاط الخلاف في الاتفاق بين إسرائيل وحماس تقلصت بشكل كبير
أماني تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة.. والسبب: اشتراك الجيم
حاتم البدوي: الصيدلي ليس مسؤولًا عن تسعير الدواء ولا يملك سلطة زيادته
في معرض بورسعيد للكتاب.. علماء ودعاة يؤكدون: القراءة أساس التحصين الفكري
إعلام إسرائيلي: إبلاغ عائلات المحتجزين بتجاوز عقبات كبيرة في مفاوضات صفقة التبادل
الزراعة تصدر أكثر من 13 ألف ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا برايد هاتشباك مستعملة بــ 120 ألف جنيه| صور

كيا برايد موديل 1997
كيا برايد موديل 1997
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا برايد موديل 1997

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا برايد موديل 1997، وتنتمي برادي لفئة السيارات الهاتشباك .

تصميم كيا برايد موديل 1997 الخارجي

كيا برايد موديل 1997

تظهر سيارة كيا برايد موديل 1997 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها صداد أمامي يمتلك زوج من الإشارات لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك كيا برايد موديل 1997

كيا برايد موديل 1997

تستمد سيارة كيا برايد موديل 1997 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا برايد موديل 1997 الداخلية

كيا برايد موديل 1997

تمتلك مقصورة سيارة كيا برايد موديل 1997 الكثير من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية امامية، وبها درج تخزين امامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المصابيح والإشارات والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها فرش مقاعد من الجلد.

سعر كيا برايد موديل 1997

يصل سعر سيارة كيا برايد موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلى 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا برايد موديل 1997

الجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .

طرازات السيارات المستعملة سوق السيارات المصري برايد موديل 1997 كيا برايد موديل 1997 السيارات الهاتشباك تصميم كيا برايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

بعد بلاغ الفنانة أسماء جلال.. القبض على مصفف شعر شهير

بعد بلاغ أسماء جلال .. القبض على مصفف شعر شهير

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

ترشيحاتنا

شيماء سيف

أنا والبطة كويسين.. أول تعليق من شيماء سيف بعد حادث السيارة

إليسا مع نانسي عجرم وزوجها

إليسا تصافح نانسي عجرم وزوجها في زفاف ابن ايلي صعب

هالة صدقي

هالة صدقي من أمام ساغرادا فاميليا: تحفة فنية مختلفة عن أوروبا

بالصور

بعد ظهورها الأخير.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مياه الشرقية تواصل تطهير شبكات الصرف الصحي بمدينة الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

انسى النمل طول الصيف.. خلطة سحرية من مكونين تخلصك منه للأبد

النمل
النمل
النمل

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد