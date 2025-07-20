لاند روفر ديفيندر تظهر بسقف مكشوف ومقصورة مميزة.. صور

تمكنت لاند روفر ديفيندر 90 في نسختها المعدلة من قبل Heritage Customs، أن تخطف الأنظار في فعاليات مهرجان Goodwood of Speed، بعد أن ظهرت بتصميم السقف المكشوف، بالإضافة إلى حزمة من الترقيات واللمسات الداخلية المميزة.

ظهرت السيارة لاند روفر ديفيندر التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بشعار Urban المعدلة، مع مشتتات هوائية أمامية، ومرايا جانبية من ألياف الكربون، بالإضافة إلى مصابيح بتقنية LED LIGHT، وأقواس عريضة تزين أعلى منطقة العجلات، والتي جاءت من طراز Yokohama Advan Sport.

لاند روفر ديفيندر 90

لاند روفر ديفيندر 90 واللون البرتقالي

ترتكز لاند روفر ديفيندر 90 على جنوط كبيرة الحجم باللون الأسود قياس 23 بوصة، مدعومة بعلب مكابح برتقالية اللون، ويبدو أن السمة البرتقالية شعار تلك السيارة، حيث جاءت المقصورة بالجلد البرتقالي الفاخرHermes Orange، مع لمسات من الجلد الأسود، بالإضافة إلى لمسات مصنوعة من الكربون فايبر.

لاند روفر ديفيندر 90

إطلالة السقف المكشوف هي عنوان السيارة لاند روفر ديفندر 90، بعد أن دعمت بتديل قماشي قابل للطي، بالإضافة إلى وجود قضبان للارتكاز، تدخل ضمن باقة Widebody، التي تعتمد عليها السيارة الرياضية المعدلة.

لاند روفر ديفيندر 90

أما عن التقنيات التي تتعلق بسيارة لاند روفر ديفيندر 90، فقدمت بشالشة ملونة تعمل باللمس، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، إلى جانب مجموعة من وسائل الحماية والأمان القياسية، وعدد من أنظمة الترفيه.