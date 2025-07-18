5 سيارات سيدان صينية في السوق المصري.. تبدأ من 675 ألف جنيه

استطاعت السيارات الصينية أن تحقق انتشرًا كبيرًا في السوق المصري، مع تنوع الموديلات والفئات، بالإضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم، بين الرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، فئة السيدان الشهيرة.

يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان صينية في السوق المصري.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تأتي شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 114 حصانا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات يدوي أو أوتوماتيكي الأداء بحسب الفئة، مع تقنية الجر الأمامي، وتتراوح أسعار السيارة في السوق المصري لموديلات 2026 بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

تتراوح أسعار السيارة بايك U5 PLUS بين 799,900 جنيه و 899,900 جنيه، وتعتمد على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء.

جاك J7

جاك J7

يضخ محرك جاك j7 موديل 2025 قوة قدرها 147 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن متر، 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء بتقنية الجر الأمامي، وتتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 10.5 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة بين 998,000 جنيه و 1,019,900 جنيه.

شانجان ايدو بلس

شانجان ايدو بلس

تقدم السيارة شانجان ايدو بلس 2025 بسعر يبدأ من 1,050,000 جنيه إلى 1,250,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 178 حصانًا، و300 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

جيلي امجراند

جيلي امجراند

تبدأ أسعار السيارة جيلي امجراند 2025 من 879,000 جنيه إلى 999,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وساتهلاك للوقود يقدر بحوالي 6.4 لترًا، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 6.4 لترًا لكل 100 كيلومتر.