ظهرت في أفلام "Fast and Furious".. بيع سيارة مازدا RX-7 بهذا السعر

تمكنت سلسلة أفلام Fast and Furious أن تحقق شهرة واسعة بين محبي عالم السيارات، نظرًا للتفاصيل الخاصة بالأداء والتسارع، إلى جانب التحديات التي تدور في سياق القصة، إضافة إلى المركبات المستخدمة، والتي تمتلك طابع مميز.

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سيارة مازدا RX-7

ومن بين أبرز السيارات المشاركة في هذا العمل، السيارة اليابانية مازدا RX-7، والتي تألقت في فيلم Tokyo Drift، وتنتمي هذه النسخة إلى طرازات السوبر كارز، وأهم ما يميزها الموديل الخاص بها حيث تعود إلى 1992، مع كم هائل من التجهيزات القوية.

مازدا RX-7

وتمكنت السيارة مازدا RX-7 صاحبة هذا الموضوع، أن تعود إلى الأضواء بقوة مرة اخرى، بعد أن تم بيعها في مزاد Bonhams البريطاني، وتعد من بين نسختين فقط من الاصدارات التي تبقت من المشاركة الفعلية في أحداث الفيلم.

مازدا RX-7

ولكي نتذكر مازدا RX-7 هي تلك السيارة البرتقالية اللون، التي ظهرت مع الممثل سونج كانج صاحب شخصية هان، وتمكنت أن تثبت تواجد مميز بالفعل، نسبة إلى التعديلات الخاصة بها والأداء، حيث جاءت بجنوط خماسية الاضلاع، مع سبويلر خلفي عريض، ومصابيح أمامية حادة الشكل ذات نظرات تتسم بالشراسة.

مازدا RX-7

أما عن الهيكل الانسيابي، فتمكن من إعطاء صورة بصرية خاطفة للأنظار، إلى جانب مساعدة هذا الهيكل في تعزيز الحركة الديناميكية للهواء، إضافة إلى تمتعها بإطارات Pirelli P Zero Nero، التي تأتي بعرض يبلغ 12 إنش في الناحية الخلفية، أي بزيادة بلغت 7.9 عن الاصدار القياسي.

مازدا RX-7

سعر سيارة مازدا RX-7 النادرة

قطعت السيارة مسافة إجمالية قدرها 107.500 كيلومترًا، ولكنها خضغت إلى عملية تجديد شاملة بواسطة RE-Amemiya، وبعدها استخدمت لمسافة بلغت 8000 كيلومترًا فقط، أما عن النقطة التي ننتظرها وهي السعر، فبلغت قيمة السيارة المباعة بحوالي 911 ألف جنيه استرليني.