مازدا 6e الجديدة كليًا تقدم بهذا السعر .. تصميم عصري وأداء مميز

وصلت السيارة مازدا 6e الجديدة للسوق الأوروبي، بعد أشهر من الكشف عنها للمرة الأولى في السوق الصينية، حيث تعزز السيارة من تواجدها بتصميمها المميز، بالإضافة إلى الأداء المطور الذي يأتي بمفهوم كهربائي مع باقة من التجهيزات القوية.

الأداء الفني لسيارة مازدا 6e الجديدة

تقدم السيارة مازدا 6e بمحرك قوته 255 حصانًا، و320 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع بطارية سعة 68.8 كيلووات/ساعة، وبمدى سير يبلغ 479 كيلومترًا.

مازدا 6e

كما تقدم السيارة مازدا 6e بمحرك اخر بقوة 242 حصانًا، وبطارية سعة 80 كيلووات، مع مدى سير يبلغ 552 كيلومترًا، وإمكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تقارب 8 ثوان.

مازدا 6e

تصميم وتجهيزات مازدا 6e

تمتلك السيارة مازدا 6e تصميم عصري، من خلال المصابيح الأمامية ذات المظهر الحاد، مع المفهوم رباعي الأبواب ذو المقابض المخفية، بالإضافة إلى جنوط رياضية تعزز من السمة الخاصة بالسيارة، بينما جاء الجزء الخفي بشكل اكثر أنسيابية يجمع بين إطلالة السيدان والكروس.

مازدا 6e

حصلت مازدا 6e على مقصورة أنيقة ذات مقاعد أقرب للرياضية مع تحكم كهربائي في أوضاع الجلوس، وشاشة كبيرة تعمل باللمس لعرض المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرامل يد الكترونية، مكيف هواء أوتوماتيكي.

مازدا 6e

تضم السيارة مازدا 6e شاحن لاسلكي للهواتف، نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، إضاءة محيطة، باقة من تقنيات الحماية وأدوات المساعدة منها منظومة الوسائد الهوائية، رصد النقاط العمياء، خاصية تحديد المسار، مانع الانغلاق، قفل مركزي، بصمة لفتح وغلق السيارة.

وتقدم السيارة مازدا 6e في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 44,900 يورو، وصولاً إلى 46,900 يورو.