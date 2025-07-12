سعر ومواصفات جيلي ستار راي 2025 في الإمارات .. صور

تواصل جيلي الصينية من تألقها داخل السوق الإماراتي، بعد طرح عدد كبير ومتنوع من السيارات، ومنها النسخة الرياضية ستار راي موديل 2025، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية الكروس اوفر، وتقدم السيارة بعدد من التجهيزات بحسب كل فئة.

القدرات الفنية لسيارة جيلي ستار راي

تعتمد السيارة جيلي ستار راي 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 218 حصانًا، و350 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 7 نقلات دبل كليتش.

جيلي ستار راي

وتصل السيارة جيلي ستار راي إلى سرعة قصوى تقدر بـ 215 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية.

جيلي ستار راي

تجهيزات جيلي ستار راي

تأتي السيارة جيلي ستار راي 2025 بعجلات يتراوح قياسها بين 18 و19 بوصة، مع إضاءة LED، ونظتم صوتي ترفيهي بعدد 6 أو 9 مكبرات، شاحن لاسلكي، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس قياس 13.2 بوصة، ولوحة عدادات 10.2 بوصة.

جيلي ستار راي

تحتوي جيلي ستار راي على مكيف هواء إلكتروني، كاميرا خلفية، وسائد هوائية، نظام الثبات الالكتروني ESP، فرامل ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مراقبة ضغط الإطارات TPMS، فرامل الطواريء الذاتية AEB، تحذير مغادرة المسار LDWS، كاميرا 360 درجة.

أسعار جيلي ستار راي موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة جيلي ستار راي 2025 بسعر يبدأ من 84,900 درهم وصولاً إلى 104,900 درهم.