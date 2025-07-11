سيارة أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه من ميتسوبيشي.. سوق المستعمل

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر، على الكثير من الطرازات المتنوعة، منها إصدارات العلامة اليابانية ميتسوبيشي، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية وتنوع الموديلات والقدرات والأسعار أيضًا.

ومن أبرز السيارات الاقتصادية التي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة، هي السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014، والتي رصدت بأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، ومن أبرز مميزاتها التمتع بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ميتسوبيشي أتراج

وننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة مستعملة ترغب في شرائها، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، للتأكد من سلامة السيارة وخلوها من أي عيوب قد تؤثر على الأداء أو القيمة عند البيع.

ميتسوبيشي أتراج

مواصفات السيارة ميتسوبيشي أتراج

تعتمد ميتسوبيشي أتراج على محرك بقوة 76 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وحوالي 100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، واستهلاك اقتصادي للوقود يتراوح بين 4.6 و6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي أتراج

وتضم السيارة ميتسوبيشي أتراج نظام صوتي ترفيهي بسيط، مكيف هواء يدوي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية في أغلب الفئات، مقصورة مناسبة للعائلات الصغيرة، قفل مركزي للأبواب، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وسائد هوائية للحماية.

ميتسوبيشي أتراج

تحتوي السيارة ميتسوبيشي أتراج على مصابيح هالوجين، جنوط رياضية أو معدنية عادية حسب الفئة، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 4254 مم، و1670 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1515 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2550 مم.