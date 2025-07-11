قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا أودع الله في بني آدم الغرائز والشهوات؟ خطيب المسجد الحرام يوضح
إلى القردة | سناء منصور تكشف عن رسالة طريفة من عبد الحليم حافظ
سيارة أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه من ميتسوبيشي.. سوق المستعمل
ممكن أطلع بفيديو أعيط .. طليقة إبراهيم سعيد تنفعل على الهواء
5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع بدر | صور
الداخلية تكشف حقيقة اتجار 4 أشخاص بالمخدرات في القليوبية
مفاوضات الهدنة في غزة تزداد تعقيدا بسبب إسرائيل | تفاصيل
اندلاع حريق في المنطقة الصناعية بمدينة بدر
استخراج جواز سفر مستعجل 2025 من البيت .. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم
أعلى عائد .. تعرف على المكاسب الشهرية لشهادة القمة من بنك مصر
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 11-7-2025
صورة نادرة.. تيسير فهمي تحتفل بعيد زواجها الأربعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه من ميتسوبيشي.. سوق المستعمل

ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر، على الكثير من الطرازات المتنوعة، منها إصدارات العلامة اليابانية ميتسوبيشي، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية وتنوع الموديلات والقدرات والأسعار أيضًا.

ومن أبرز السيارات الاقتصادية التي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة، هي السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014، والتي رصدت بأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، ومن أبرز مميزاتها التمتع بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ميتسوبيشي أتراج 

وننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة مستعملة ترغب في شرائها، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، للتأكد من سلامة السيارة وخلوها من أي عيوب قد تؤثر على الأداء أو القيمة عند البيع.

ميتسوبيشي أتراج 

مواصفات السيارة ميتسوبيشي أتراج 

تعتمد ميتسوبيشي أتراج على محرك بقوة 76 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وحوالي 100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، واستهلاك اقتصادي للوقود يتراوح بين 4.6 و6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي أتراج 

وتضم السيارة ميتسوبيشي أتراج نظام صوتي ترفيهي بسيط، مكيف هواء يدوي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية في أغلب الفئات، مقصورة مناسبة للعائلات الصغيرة، قفل مركزي للأبواب، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وسائد هوائية للحماية.

ميتسوبيشي أتراج 

تحتوي السيارة ميتسوبيشي أتراج على مصابيح هالوجين، جنوط رياضية أو معدنية عادية حسب الفئة، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 4254 مم، و1670 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1515 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2550 مم.

ميتسوبيشي ميتسوبيشي أتراج سعر ميتسوبيشي أتراج 2014 أسعار ميتسوبيشي أتراج المستعملة مواصفات ميتسوبيشي أتراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء كاملة .. حصن المسلم من كل سوء في كل ليلة

رئيس المعاهد الأزهرية

وكيل الأزهر: أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية أمانة تتعلق بمستقبل أبنائنا

بالصور

أحمد سعد يكشف عن كواليس تسجيل "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفرتو

أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو

بملابس البحر.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع بدر | صور

حريق مصنع بدر
حريق مصنع بدر
حريق مصنع بدر

أخبار السيارات| أسرع هيونداي كهربائية وأول مخالفة مرورية لتاكسي بدون سائق وسيارة بمليون دولار

نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة اتجار 4 أشخاص بالمخدرات في القليوبية

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد