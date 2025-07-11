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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة

هيونداي
هيونداي
عزة عاطف

بعد 3 سنوات من التشويق بنموذجها التجريبي RN22e، كشفت هيونداي أخيرًا عن النسخة الإنتاجية من سيارتها Ioniq 6 N، والتي تستعرض لأول مرة عالميًا في مهرجان جودوود للسرعة في إنجلترا. 

وتأتي هذه السيدان الكهربائية الرياضية لتعيد رسم حدود الأداء في عالم السيارات الكهربائية، وتضع نفسها في مواجهة مباشرة مع تيسلا موديل 3 بيرفورمانس.

تصميم جريء يعكس هوية “N”

تعتمد أيونيك 6 N على الطراز الأساسي من أيونيك 6، لكن مع تعديلات جذرية تعكس فلسفة هيونداي N للأداء العالي. أبرز التغييرات تتضمن:

  • مصابيح أمامية جديدة رفيعة ومقسّمة، بدلاً من التصميم المثير للجدل في الطراز السابق.
  • مصد أمامي جديد مع فتحات تهوية ضخمة ومشتت هواء سفلي.
  • عتبات جانبية سوداء، مع أقواس عجلات أكثر بروزًا.
  • مصد خلفي معاد تصميمه يضم ناشر هواء وجناح ثابت بتصميم "عنق البجعة".
  • لون أزرق لؤلؤي جديد ضمن لوحة الألوان الحصرية لفئة N.

منظومة أداء هيونداي

تأتي السيارة بمنظومة دفع مزدوجة مطابقة تقريبًا لشقيقتها Ioniq 5 N، حيث تحتوي على:

  • بطارية 84 كيلوواط/ساعة
  • محرك أمامي بقوة 223 حصانًا، ومحرك خلفي بقوة 400 حصان.
  • إجمالي قوة 601 حصانًا، ترتفع إلى 641 حصانًا عند تفعيل وضع N Grin Boost.

تتيح هذه القوة الهائلة للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثانية، بسرعة قصوى تصل إلى 257 كم/س.

منافسة مباشرة مع تسلا موديل 3 بيرفورمانس

رغم أن تسلا موديل 3 بيرفورمانس لا تزال تتفوق في السرعة القصوى (262 كم/س) والتسارع (3.1 ثانية)، إلا أن أيونيك 6 N تتفوق في تقنية الشحن والهندسة الكهربائية:

شحن فائق السرعة بقوة 350 كيلوواط

من 10% إلى 80% في 18 دقيقة فقط

كما توفر السيارة تجربة قيادة أكثر ديناميكية بفضل نظام تعليق مُعد خصيصًا، وتوازن ممتاز بين الأداء اليومي والمتعة الحقيقية خلف المقود.

تمثل هيونداي Ioniq 6 N قفزة نوعية في عالم السيدان الكهربائية الرياضية، حيث جمعت بين التصميم الجريء والتكنولوجيا المتقدمة والأداء العالي. إنها ليست مجرد نسخة كهربائية من سيارة تقليدية، بل منافس حقيقي يُحسب له حساب في مواجهة تسلا، وخصوصًا لأولئك الذين يبحثون عن شخصية رياضية أصيلة وجرأة تصميم لا تخجل من إظهار عضلاتها.

هيونداي ioniq 6 N أسرع هيونداي سيارة هيونداي

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