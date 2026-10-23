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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وانت في البيت| مفردات المرتب إلكترونياً.. مميزات بوابة الموظف لسرعة استخراج المستندات الرسمية

مفردات المرتب إلكترونياً
مفردات المرتب إلكترونياً
خالد يوسف

يمثل تدشين «بوابة الموظف» من قبل وزارة المالية، نقلة نوعية تنهي المعاناة التقليدية للعاملين بالدولة في الحصول على المستندات الرسمية، حيث تتيح المنصة الرقمية الجديدة للعاملين بمختلف القطاعات الحكومية استخراج شهادات تفصيلية بالأجر الشامل «مفردات المرتب» والاستقطاعات بدقة متناهية ودون الحاجة لزيارة مقرات الإدارات أو الدخول في طوابير انتظار الموارد البشرية، مما يوفر الوقت والجهد ويسرع إنجاز المعاملات البنكية والقانونية الملحة.

رابط وخطوات استخراج مفردات المرتب إلكترونيًا 2026

ويمكن للمواطنين استخراج مفردات المرتب إلكترونيًا 2026، عبر بوابة الموظف الرسمية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة الموظف الإلكترونية من هنـــــــــــــــــــــا.

- إنشاء حساب لتسجيل الدخول على البوابة.

استعلام عن مفردات المرتب إلكترونيًا 

- سجل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل لدى إدارة الموارد البشرية في جهة العمل.

- ادخل إلى قسم مفردات المرتب للاطلاع على الإجمالي والاستحقاقات والخصومات.

- صورة إلكترونية لبطاقة الرقم القومي سارية بجودة واضحة.

بوابة الموظف

- الرقم التأميني الخاص بالموظف.

- حفظ المستند كملف بصيغة PDF وطباعته

خدمات بوابة الموظف

تتيح البوابة لكل موظف في الدولة، عدد من الخدمات، التي تختص بالاطلاع على التفاصيل المالية لدى جهة عمله بشكل مؤمن، والتي تتضمن:

- المرتب الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف شامل البدلات والحوافز قبل خصم أي استقطاعات.

- تفاصيل ضريبة المرتبات المحسوبة دقيقًا، والخصومات الدورية الأخرى.

خدمات بوابة الموظف

- قيمة الأجر التأميني ومبلغ الخصم لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- صافي المرتب، المبلغ النهائي المستحق للصرف.

- إمكانية استخراج وتحميل بيان رسمي بمفردات المرتب معتمد إلكترونيًا.

- كما تتيح البوابة أيضًا استعراض مفردات المرتب بشكل شهري وسنوي، ويمكن تحديد فترة زمنية بعينها للاستعلام عنها.

استمرار صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

بدأت وزارة المالية، أمس الخميس، صرف مرتبات أكتوبر 2026 للعاملين بالدولة، والذي يستمر لمدة 5 أيام متتالية، بينما يتم صرف المستحقات المتأخرات وفقا لجدول الصرف الذي تحدده الوزارة لتوزيع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

صرف مرتبات شهر أكتوبر 

وتشمل المتأخرات بعض المستحقات المالية التي لم يتم صرفها ضمن المواعيد الأساسية، مثل «البدلات والحوافز» وغيرها من المبالغ المستحقة للموظفين، وفقا لكل جهة حكومية.

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2026 للوزارات والجهات الحكومية

بدأت المرحلة الأولى من صرف مرتبات أكتوبر 2026، يوم الخميس، والتي شملت العاملين في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها: «مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مديريات الطرق والنقل».

مرتبات أكتوبر 2026 للوزارات والجهات الحكومية

أما يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، فيشمل صرف المرتبات للعاملين «بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، فضلا عن عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية».

مفردات المرتب إلكترونياً بوابة الموظف استخراج المستندات وزارة المالية مفردات المرتب

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