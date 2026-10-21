مواعيد صرف مرتبات آخر 3 شهور في 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تبدأ مواعيد صرف مرتبات آخر 3 شهور في عام 2026 يوم 22 أكتوبر، ويبدأ صرف مرتبات نوفمبر اعتبارًا من 24 نوفمبر، بينما تنطلق مرتبات ديسمبر اعتبارًا من 24 ديسمبر، وفقًا للمواعيد الواردة في البيانات المقدمة، مع تخصيص أيام محددة لصرف المتأخرات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساعد الموظفين على معرفة مواعيد حصولهم على الرواتب والمستحقات المالية قبل نهاية العام.

وتشمل مواعيد صرف المتأخرات المالية أيام 7 و11 و12 أكتوبر، وأيام 8 و9 و10 نوفمبر، وكذلك أيام 8 و9 و10 ديسمبر، فيما تتعدد وسائل صرف المرتبات بين ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة وتطبيقات الدفع الرقمي.

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ويأتي الاهتمام بمواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 بالتزامن مع اقتراب نهاية العام، وزيادة اهتمام الموظفين بمعرفة توقيت نزول الرواتب والمستحقات، إلى جانب الحد الأدنى للأجور المقرر لمختلف الدرجات الوظيفية.

ما موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026؟

يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 يوم 22 أكتوبر، وفقًا للمواعيد الواردة في البيانات المقدمة، بينما خُصصت أيام 7 و11 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين، وتختلف الجهات المدرجة في جدول الصرف بحسب المواعيد المحددة لكل مجموعة من المؤسسات الحكومية.

ما الجهات التي تصرف مرتباتها يوم 22 أكتوبر؟

تشمل الجهات المقرر صرف مرتبات العاملين بها يوم 22 أكتوبر مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما تضم قائمة الجهات في هذا الموعد وزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مديريات الطرق والنقل، وفقًا للجدول الوارد في البيانات.

ما الجهات التي تصرف مرتباتها يوم 23 أكتوبر؟

يشمل جدول الصرف يوم 23 أكتوبر العاملين بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

وتضم الجهات المدرجة في الموعد نفسه المحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

متى تُصرف متأخرات مرتبات أكتوبر 2026؟

حددت البيانات أيام 7 و11 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين، إلى جانب موعد صرف المرتبات الأساسية المقرر يوم 22 أكتوبر، بما يتيح للموظفين متابعة المواعيد المرتبطة بكل من الرواتب والمتأخرات.

متى يبدأ صرف مرتبات نوفمبر 2026؟

يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر، وفقًا للمواعيد الواردة في البيانات، ويستطيع العاملون بالجهاز الإداري للدولة متابعة الموعد المحدد للحصول على رواتبهم الشهرية، مع مراعاة وسائل الصرف المعتمدة.

وخصصت البيانات أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات المالية المستحقة للموظفين، على أن يتم الصرف من خلال القنوات المعتمدة، وتأتي هذه المواعيد ضمن تنظيم صرف المستحقات المالية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها.

ما طرق صرف مرتبات نوفمبر 2026؟

تتعدد وسائل صرف مرتبات نوفمبر 2026 لتشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة، وتطبيقات الدفع الرقمي، وهي الوسائل المذكورة ضمن طرق صرف المرتبات الواردة في البيانات.

ما موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026؟

يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر، وفقًا للمواعيد الواردة في البيانات، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام وزيادة اهتمام الموظفين بترتيب التزاماتهم المالية ومصروفاتهم الشهرية.

كما خُصصت أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات المالية للعاملين بالدولة، مع إتاحة صرف المستحقات من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي، بحسب المعلومات الواردة في النص.

كيف يمكن صرف مرتبات ديسمبر 2026؟

تشمل وسائل صرف مرتبات ديسمبر 2026 ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة، وتطبيقات الدفع الرقمي، بما يوفر عدة قنوات للحصول على المستحقات المالية وفقًا للوسائل المتاحة للعاملين.

ما الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة في مصر؟

يتضمن جدول الحد الأدنى للأجور الوارد في البيانات قيمًا مختلفة بحسب الدرجة الوظيفية، وتبدأ المبالغ المذكورة من 8 آلاف و100 جنيه للدرجة السادسة، وتصل إلى 14 ألفًا و900 جنيه للدرجة الممتازة، وفقًا للقيم المدرجة في النص.

وتأتي معرفة الحد الأدنى للأجور ضمن الموضوعات التي تهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع متابعة مواعيد صرف المرتبات الشهرية والمستحقات المالية خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026.

كم يبلغ الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة الوظيفية؟

موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألفًا و900 جنيه.

موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألفًا و900 جنيه.

موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها يحصلون على 11 ألفًا و400 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

كيف يستعد الموظفون لمواعيد صرف المرتبات في نهاية 2026؟

تساعد متابعة مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 على تنظيم الالتزامات المالية الشهرية، خاصة مع تعدد مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام.

ويُنصح العاملون بمراجعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية قبل الاعتماد على أي جدول منشور، للتحقق من المواعيد النهائية وأي تحديثات قد تطرأ عليها.