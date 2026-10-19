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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المرتبات قبل الميعاد.. موعد صرف مرتبات أكتوبر بعد تبكيرها

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تبدأ الحكومة بعد 3 أيام من الآن في صرف مرتبات الموظفين بالحكومة عن شهر  أكتوبر 2026 لكل الموظفين بالحكومة.

متي يصرف الموظفين  مرتبات شهر أكتوبر 2026

من المقرر أن تقوم الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 يوم الخميس المقبل ولمدة 4 أيام أخري.

موعد صرف مرتبات اكتوبر 2026

موعد صرف مرتبات مايو2026 

وتتضمن بدء عمليات تحويل كل الرواتب على الحسابات البنكية الخاصة بالموظفين للشهر الرابع على التوالي خلال السنة المالية 2026-2027 الحالية.

الحد الأدني للأجور

مع بدء السنة المالية 2026-2027 الحالية أقرت الحكومة تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل لكل العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

تفاصيل المرتبات

بحسب تقرير صادر عن قطاع المديريات والمأموريات المالية التابع لوزارة المالية فإنه تقرر بدء تحويل مرتبات شهر أكتوبر 2026 لكافة الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة ووحدات الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية؛ من خلال الوحدات الحسابية التابعة للوزارة.

موعد صرف المرتبات

وتستهدف وزارة المالية على مدار 5 أيام كاملة، صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 الجاري؛ لصالح 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2026

من المخطط أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 لكل العاملين بالحكومة والتي تتضمن كافة الهيئات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة؛ اعتباراً من الخميس 22 -10-2026.

وحسب تقارير رسمية صادرة وزارة المالية والتي تتضمن تبكير عمليات صرف مرتبات شهر أكتبور 2026 بالزيادات الجديدة التي تم إقرارها لكل العاملين بالدولة مع بدء السنة المالية الحالية.

رابع مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف رابع مرتبات السنة المالية الجديدة .

ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات صرف المرتبات من الفترة 22 حتي 28 أكتوبر الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق أيام الخميس الموافق 22 أكتوبر الحالي، ثم استكمالها لمدة 4 أيام متصلة من الأحد الموافق 25 حتي الأربعاء 28 من الشهر الجاري.

مرتبات

مرتبات أكتوبر 2026 بالزيادة الجديدة

وبموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

وستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

صرف مرتبات أكتوبر 2026 بالزيادة

  • الدرجة الوظيفية السادسة :  8800 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.
  • الدرجة الوظيفية الرابعة:  9934 جنيهًا
  • الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 جنيها.
  • الدرجة العليا: 13.294 جنيها.
  • الدرجة الممتازة : 15.534 جنيها.
مرتبات شهر أكتوبر 2026 صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية الحسابات البنكية مرتبات شهر أكتوبر

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