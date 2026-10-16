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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب: ⁠استضافة مصر للاجتماعات السنوية لـ ATAF تعكس دورها الفاعل في دعم التعاون الإفريقي

منتدي ATAF
منتدي ATAF
محمد يحيي

تستضيف جمهورية مصر العربية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارة الضريبية الإفريقية «ATAF»، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، بمشاركة قيادات ومسؤولي الإدارات الضريبية الإفريقية، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الضريبي.

وتُعقد الاجتماعات هذا العام تحت شعار «تعزيز الإيرادات: مسار إفريقيا نحو تمويل تنميتها بمواردها الذاتية»، في إطار الاهتمام المتزايد بتعزيز قدرة الدول الإفريقية على تعبئة مواردها المحلية، ودعم قدرتها على توفير مصادر تمويل أكثر استدامة لخططها وبرامجها التنموية.

تفاصيل الاجتماعات

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأتي في ضوء توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بتعزيز التعاون الضريبي على المستويين الإفريقي والدولي، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الإدارات الضريبية، والاستفادة منها في تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءة كوادرها، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها النظم الضريبية عالميًا.

وأوضحت أن استضافة مصر لهذا الحدث الإفريقي المهم تعكس دورها الفاعل في دعم أطر التعاون والعمل المشترك بين الدول الإفريقية، خاصة في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية والمالية العالمية من ضرورة تعزيز قدرة الدول على تعبئة مواردها المحلية، وتطوير نظمها وإداراتها الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا والحلول الرقمية الحديثة.

التعاون الضريبي مع إفريقيا

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الإدارات الضريبية الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بالتوازي مع ما تشهده المنظومة الضريبية المصرية من جهود مستمرة للتطوير والتحديث، تستهدف تبسيط الإجراءات، والتوسع في الحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وترسيخ علاقة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن الاجتماعات تمثل منصة إفريقية مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الضريبية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعبئة الموارد المحلية، والتعاون الضريبي الدولي، وتحديث الإدارات الضريبية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات، والتعامل مع التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية والاقتصاد الرقمي.

ورحبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارة الضريبية الإفريقية على أرض مصر، مؤكدة حرص المصلحة على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح الاجتماعات، والخروج بنتائج وتوصيات عملية تسهم في تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية الإفريقية، ودعم قدرة دول القارة على تعبئة مواردها المحلية بصورة مستدامة وتمويل خططها التنموية.

رشا عبد العال احبار مصر مال واعمال منتدى الإدارة الضريبية الإفريقية «ATAF» الاقتصاد المصري وزارة المالية

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