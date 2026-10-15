رئيس الضرائب: استضافة منتدى ATAF يؤكد دور الدولة المصرية في إفريقيا

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ عن أن استضافة مصر لإجتماعات منتدى الإدارة الضريبية الإفريقية «ATAF» مطلع نوفمبر المقبل؛ يعكس دور الدولة المصرية الفاعل في دعم أطر التعاون والعمل المشترك بين الدول الإفريقية.

قالت “ عبد العال” في تصريحات لها اليوم؛ إن ما تفرضه التحديات الاقتصادية والمالية العالمية والجيوسياسية الراهنة؛ من ضرورة تعزيز قدرة الدول على تعبئة مواردها المحلية، وتطوير نظمها وإداراتها الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا والحلول الرقمية الحديث.

تفاصيل المنتدي

وتنطلق فعاليات المنتدى خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، بمشاركة قيادات ومسؤولي الإدارات الضريبية الإفريقية، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الضريبي.

ويشارك في فعايات المنتدي قيادات ومسؤولي الإدارات الضريبية الإفريقية، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الضريبي.

وأوضحت “ عبد العال” أن الاجتماعات تمثل منصة إفريقية مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الضريبية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعبئة الموارد المحلية، والتعاون الضريبي الدولي، وتحديث الإدارات الضريبية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات، والتعامل مع التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية والاقتصاد الرقمي.