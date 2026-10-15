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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: تبكير صرف الدفعة الثالثة من الـ 50% المقررة نقدا ليصبح اليوم بدلا من 22 أكتوبر 2026

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا متواصلاً، وتكاملًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قائلًا: «إحنا في ضهر زملائنا.. وسنعمل معًا على تطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري»، وذلك  ترسيخًا لإيماننا بأن السياسات المالية تلعب دورًا مؤثرًا وقويًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنويع هيكل النمو، والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وقال كجوك، في رسالة محفزة للمجتمع التصديري، إنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تم تبكير صرف الدفعة الثالثة من نسبة الـ ٥٠٪ المقررة نقدًا ليصبح اليوم الخميس بدلًا من ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن هناك ٢٠٥٤ شركة مصدرة تبدأ اليوم صرف مستحقاتها بقيمة إجمالية تبلغ نحو ٨ مليارات جنيه.  

وأضاف أنه تم تخصيص ٤٨ مليار جنيه بالموازنة الحالية؛ لسرعة تقديم المساندة التصديرية، مؤكدًا أننا نعمل على توفير سيولة نقدية لتحفيز نمو وتنافسية صادراتنا السلعية والخدمية.

وأشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير برامج متنوعة لمساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا.

وأكدت نيفين منصور مساعد الوزير لشئون الاستثمار، أننا مستمرون فى مسار تحفيز تنافسية  الصادرات، ونعمل بكل جهد على تقديم المساندة من خلال كل المبادرات والآليات، لافتةً إلى أننا دفعنا ١٢,٦ مليار جنيه نقدًا لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة العام المالى الماضى.

وزير المالية مال واعمال اخبار مصر المساندة التصديرية أحمد كجوك

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