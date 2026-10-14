4.9 % فائضًا أوليًا و5.8% عجزًا كليًا.. وزير المالية يكشف مؤشرات الموازنة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن تحقيق موازنة العام المالي 2025/2026 الماضي فائضُا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال مشاركته في ٣ جلسات متعاقبة ضمت مستثمرين دوليين، نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس» ، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المعروفة بـ" اجتماعات الربيع" والتي تستضيفها بانكوك..

مؤشرات المالية العامة

وقال وزير المالية إن نسبة العجز الكلي تراجعت إلى ٥,٨٪ خلال العام المالى 2026/2025 الماضي.

وأشار إلي وجود مستهدفات لدي الحكومة المصرية تتضمن تقليص نسبة الدين للناتج المحلى لنحو 70% خلال ٣ سنوات وإطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين.

وفي سياق متصل قال وزير المالية إن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.