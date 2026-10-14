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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: لدينا فرص واعدة للشركات الأوروبية في مصر تمكنهم من التوسع بالمنطقة

وزير المالية خلال المباحثات
وزير المالية خلال المباحثات
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى استمرار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي بمصر، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لعمل الشركات الأوروبية تسمح بجعل مقراتها فى مصر منفذًا للتوسع فى المنطقة.

قال الوزير، في لقائه مع أنيكا إريكسجارد نائب المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إننا اتخذنا إجراءات استباقية متوازنة ساعدتنا على تجاوز الكثير من التحديات الجيوسياسية، أخذًا فى الاعتبار أننا نعمل في إطار سياسات مالية تدفع النمو الاقتصادي وتحافظ على الانضباط المالي وتخفض معدلات الدين وتدعم الحماية الاجتماعية.

قطاعات اقتصادية واعدة

أوضح كجوك، أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بتنامي قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، ونفذنا حزمًا للتسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.

أضاف الوزير، أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التوسع فى أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يحد من المخاطر ويجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وزير المالية الاتحاد الأوروبي اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد المصري السياسات الاقتصادية احمد كجوك

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