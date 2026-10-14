وزير المالية: نتطلع للحصول علي تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين فى توفير تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ والطاقة بالدول النامية.

أضاف كجوك، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخى» خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، أن التعامل المرن مع التغيرات المناخية يضمن الانتقال العادل نحو مسار تنموي منخفض الكربون.

أدوات مالية مبتكرة

قال الوزير، إن توفير أدوات مالية مبتكرة ومنخفضة التكلفة يساعد على تقليل مخاطر التمويل بالاقتصادات الناشئة، وأن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستدامة يسهم فى توفير فرص استثمارية صديقة للبيئة.

أشار الوزير، إلى ضرورة دمج البعد المناخى فى مبادرات دفع النشاط الاقتصادى بمختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية، لافتًا إلى أن السياسات المالية يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.