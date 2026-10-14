وزير المالية: نتطلع نحو مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية بالعملة المحلية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر لبنوك التنمية في تعزيز الشراكات الدولية لتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة من أجل أفريقيا، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لبناء محفظة أقوى للمشروعات التنموية القابلة للتمويل منخفض التكلفة بالبلدان النامية.

قال الوزير، فى جلسة نقاشية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إننا نعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز تنافسية الأسواق الأفريقية واكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

مرونة التمويل الانمائي

وأشار إلى أننا نتطلع إلى تعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية بالعملة المحلية لتقليل مخاطر تكلفة التمويل.

وأوضح كجوك، أننا نفذنا حزمًا ضريبية وجمركية داعمة لمناخ الأعمال ومبادرات محفزة للإنتاج والتصنيع والتصدير، لاستكمال مسار التبسيط والمساندة الذى انعكس فى استحواذ القطاع الخاص على ٦٥٪؜ من إجمالي الاستثمارات.

وأشار الوزير، إلى أننا نجحنا فى إعداد وإقرار ٣٠ مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضيه بتكلفة استثمارية ٤١ مليار جنيه، وبدأنا فى مرحلة تنفيذ بعض المشاريع، موضحًا أن هناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مجالات متنوعة بما يضمن جودة التنفيذ والإدارة والصيانة.