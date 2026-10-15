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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب: جهود حثيثة لخروج فعاليات منتدى الإدارة الضريبية الإفريقية بما يليق بمكانة مصر

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ عن وجود جهود حثيثة تبذلها المصلحة بتوجيه من وزارة المالية؛ لخروج فعاليات  الاجتماعات السنوية لمنتدي الإدارة الضريبية الإفريقية ATAF  والذي تضيفه مصر هذا العام؛ بالصورة التي تليق بالدولة المصرية.

قالت " عبد العال" في تصريحات لها اليوم؛ إن مصلحة الضرائب المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الإدارات الضريبية الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة عبر فعاليات ذلك المنتدي الهام.

تفاصيل الفعاليات

وذكرت " عبد العال" أنه من المخطط انطلاق الفعاليات الخاصة بجلسات المنتدي مطلع نوفمبر المقبل حتي يوم 5 من نفس الشهر.

أوضحت أن الفعاليات تركز على  ما تشهده المنظومة الضريبية المصرية من جهود مستمرة للتطوير والتحديث، تستهدف تبسيط الإجراءات، والتوسع في الحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وترسيخ علاقة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وتُعقد الاجتماعات هذا العام تحت شعار «تعزيز الإيرادات: مسار إفريقيا نحو تمويل تنميتها بمواردها الذاتية»، في إطار الاهتمام المتزايد بتعزيز قدرة الدول الإفريقية على تعبئة مواردها المحلية، ودعم قدرتها على توفير مصادر تمويل أكثر استدامة لخططها وبرامجها التنموية.

مصلحة الضرائب المصرية اخبار مصر مال واعمال رشا عبد العال وزارة المالية منتدي الادارة الضريبية الافريقية

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