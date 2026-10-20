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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال ساعات.. بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للموظفين

موعد صرف مرتبات اكتوبر2026
موعد صرف مرتبات اكتوبر2026
رشا عوني

خلال الساعات المقبلة، تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر2026 للموظفين وذلك بعد قرار رسمي بتبكير صرف المرتبات، كما أعلنت الوزارة خريطة صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسبمر2026 حتى نهاية العام بجدول زمني محدد.

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​ موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

• ​تاريخ البدء: تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر اعتباراً من يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 (بدلاً من يوم 24 أكتوبر وفقاً لقرار التبكير).

• ​مدة الصرف: يستمر صرف المرتبات والمتأخرات عبر منظومة الصرف الإلكتروني على مدار عدة أيام متتالية لتخفيف التكدس.

و​يمكن للموظفين صرف مستحقاتهم المالية فور إتاحتها عبر الحسابات البنكية من خلال:

1. ​ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف المحافظات.

2. ​فروع البنوك المختلفة المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

3. ​فروع البريد المصري.

هل يتم صرف مرتبات أكتوبر يوم السبت 24 أكتوبر؟

يتساءل بعض الموظفين عما إذا كان صرف مرتبات أكتوبر سيبدأ يوم السبت 24 أكتوبر، باعتباره الموعد السابق للصرف.

وبحسب الجدول الوارد في الإعلان، يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بعد تقديم الموعد يومين، وبالتالي فإن 24 أكتوبر لم يعد موعد بدء الصرف المحدد في الجدول المذكور.

ولا يشترط على الموظفين سحب الرواتب في اليوم الأول، إذ يمكنهم التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي بعد إتاحة المستحقات في حساباتهم، وفقًا لنظام الصرف الخاص بكل جهة.

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كيف تعرف أن مرتب أكتوبر نزل على الحساب؟

مع اقتراب موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026، يمكن للموظفين التحقق من إيداع الراتب قبل التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي، من خلال الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك المتعامل معه الموظف.

وتشمل طرق متابعة الرصيد ما يلي:

  • الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينة الصراف الآلي.
  • استخدام تطبيق البنك أو الخدمات المصرفية الإلكترونية، إذا كانت متاحة.
  • متابعة الإشعارات المصرفية الخاصة بإيداع المرتب، في حال تفعيلها على الحساب.

​2. جدول مواعيد صرف الأشهر المقبلة (نوفمبر وديسمبر 2026)

• ​مرتبات شهر نوفمبر 2026: يبدأ الصرف يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

• ​مرتبات شهر ديسمبر 2026: يبدأ الصرف يوم الخميس 24 ديسمبر 2026.

تنبيه عاجل من المالية

وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن كافة مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد والتواريخ المعلنة والمسجلة على المنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية بالموظفين والعاملين في كافة الجهات الإدارية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، لافتةً إلى أن المرتبات ستكون متاحة للسحب والإيداع في أي وقت بداية من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة، ودون الحاجة للتجمهر في اليوم الأول للصرف.

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