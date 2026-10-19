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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

مدبولي
مدبولي
عبد العزيز جمال

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026، بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد إتاحة الرواتب للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، ضمن جدول صرف المستحقات المالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

وحددت وزارة المالية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات أكتوبر، بدلًا من الموعد السابق المحدد يوم 24 أكتوبر، بما يعني تقديم موعد الصرف يومين، وفقًا للجدول المعلن والمواعيد المقررة لكل جهة إدارية.

مرتبات يوليو

ويأتي القرار وسط اهتمام واسع من الموظفين بمعرفة موعد نزول المرتبات في الحسابات البنكية وإتاحتها عبر ماكينات الصراف الآلي، خاصة مع اقتراب نهاية الشهر وتزايد الالتزامات المالية المرتبطة بالمصروفات الأساسية والفواتير والأقساط.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 بعد التبكير

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات أكتوبر 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الخميس 22 أكتوبر، بدلًا من الموعد السابق في 24 أكتوبر.

ويشمل جدول الصرف العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، وفق المواعيد المعتمدة لكل جهة إدارية ومنظومة الصرف الإلكتروني.

ومن المقرر إتاحة المستحقات المالية عبر وسائل الصرف المعتمدة، بما يسمح للموظفين بالحصول على رواتبهم من خلال ماكينات الصراف الآلي وغيرها من الوسائل المتاحة وفق نظام كل جهة.

هل يتم صرف مرتبات أكتوبر يوم السبت 24 أكتوبر؟

يتساءل بعض الموظفين عما إذا كان صرف مرتبات أكتوبر سيبدأ يوم السبت 24 أكتوبر، باعتباره الموعد السابق للصرف.

وبحسب الجدول الوارد في الإعلان، يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بعد تقديم الموعد يومين، وبالتالي فإن 24 أكتوبر لم يعد موعد بدء الصرف المحدد في الجدول المذكور.

ولا يشترط على الموظفين سحب الرواتب في اليوم الأول، إذ يمكنهم التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي بعد إتاحة المستحقات في حساباتهم، وفقًا لنظام الصرف الخاص بكل جهة.

جدول صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

يتضمن جدول وزارة المالية مواعيد بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026، بما يساعد الموظفين على تنظيم التزاماتهم المالية والاستعداد لمواعيد استحقاق الرواتب.

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وجاءت المواعيد المعلنة على النحو التالي:

  • مرتبات أكتوبر 2026: تبدأ يوم الخميس 22 أكتوبر.
  • مرتبات نوفمبر 2026: تبدأ يوم الثلاثاء 24 نوفمبر.
  • مرتبات ديسمبر 2026: تبدأ يوم الخميس 24 ديسمبر.

ويأتي تحديد المواعيد مسبقًا ضمن تنظيم عملية صرف المستحقات المالية خلال الربع الأخير من العام، مع ضرورة متابعة أي تعليمات جديدة تصدر عن وزارة المالية بشأن مواعيد الإتاحة أو الإجراءات الخاصة بالصرف.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات نوفمبر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، وفق الجدول المعلن.

ومن المقرر إتاحة الرواتب من خلال منظومة الصرف الإلكتروني والوسائل المعتمدة لدى الجهات الإدارية المختلفة.

ويساعد الإعلان المبكر عن موعد الصرف الموظفين على الاستعداد للالتزامات الشهرية، ومتابعة توقيت إيداع المستحقات في الحسابات المرتبطة ببطاقات صرف المرتبات أو الحسابات البنكية المستخدمة في تلقي الرواتب.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026

يبدأ صرف مرتبات ديسمبر 2026 اعتبارًا من يوم الخميس 24 ديسمبر، وفقًا للجدول المعلن لمرتبات العاملين بالدولة.

ويحظى موعد صرف مرتبات ديسمبر باهتمام الموظفين باعتباره آخر مواعيد صرف الرواتب خلال العام، خاصة في ظل الالتزامات المالية المرتبطة بنهاية السنة.

وتُتاح المستحقات من خلال وسائل الصرف الإلكترونية المعتمدة، بحسب المواعيد المقررة لكل جهة إدارية، مع إمكانية متابعة الرصيد بعد إيداع الراتب في الحساب.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2026

يمكن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الحصول على مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، بعد إتاحة المستحقات وفق منظومة الصرف الإلكتروني.

وتساعد هذه الآلية على تسهيل حصول الموظفين على الرواتب دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات الحكومية لاستلامها نقدًا.

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وتشمل وسائل الحصول على المستحقات ما يلي:

  • ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
  • بطاقات صرف المرتبات المعتمدة.
  • وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة وفق نظام كل جهة.
  • الحسابات البنكية التي تُحوَّل إليها الرواتب، بحسب نظام الصرف المعمول به.

كيف تعرف أن مرتب أكتوبر نزل على الحساب؟

مع اقتراب موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026، يمكن للموظفين التحقق من إيداع الراتب قبل التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي، من خلال الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك المتعامل معه الموظف.

وتشمل طرق متابعة الرصيد ما يلي:

  • الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينة الصراف الآلي.
  • استخدام تطبيق البنك أو الخدمات المصرفية الإلكترونية، إذا كانت متاحة.
  • متابعة الإشعارات المصرفية الخاصة بإيداع المرتب، في حال تفعيلها على الحساب.
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