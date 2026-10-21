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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار رسمي من المالية.. صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 خلال ساعات

مرتبات شهر أكتوبر2026
مرتبات شهر أكتوبر2026
رشا عوني

تستعد وزارة المالية خلال ساعات لبدء صرف مرتبات شهر أكتوبر2026 بعد قرار رسمي بتبكير صرف المرتبات عن موعدها الأصلي ، حيث أقرت المالية جدول صرف مرتبات الثلاثة أشهر المقبلة حتى نهاية عام2026 . 


 

صرف مرتبات أكتوبر2023 غداً 

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢٦، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها اعتبارًا من غدًا الخميس 22 أكتوبر 2026.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٦، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 بعد التبكير

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات أكتوبر 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الخميس 22 أكتوبر، بدلًا من الموعد السابق في 24 أكتوبر.

ويشمل جدول الصرف العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، وفق المواعيد المعتمدة لكل جهة إدارية ومنظومة الصرف الإلكتروني.

ومن المقرر إتاحة المستحقات المالية عبر وسائل الصرف المعتمدة، بما يسمح للموظفين بالحصول على رواتبهم من خلال ماكينات الصراف الآلي وغيرها من الوسائل المتاحة وفق نظام كل جهة.

ماذا يعني تبكير موعد المرتبات للمواطنين؟

يمثل تبكير صرف المرتبات أهمية مباشرة للأسر التي تعتمد على الدخل الشهري في تغطية نفقات الغذاء والمواصلات والتعليم وفواتير الخدمات والالتزامات الأسرية.

كما يتيح الحصول على المرتب في موعد مبكر مساحة أكبر لترتيب المصروفات وتحديد الأولويات، خاصة مع تعدد الالتزامات التي تتحملها الأسر المصرية خلال الشهر. 

هل يتم صرف مرتبات أكتوبر يوم السبت 24 أكتوبر؟

يتساءل بعض الموظفين عما إذا كان صرف مرتبات أكتوبر سيبدأ يوم السبت 24 أكتوبر، باعتباره الموعد السابق للصرف.

وبحسب الجدول الوارد في الإعلان، يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بعد تقديم الموعد يومين، وبالتالي فإن 24 أكتوبر لم يعد موعد بدء الصرف المحدد في الجدول المذكور.

ولا يشترط على الموظفين سحب الرواتب في اليوم الأول، إذ يمكنهم التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي بعد إتاحة المستحقات في حساباتهم، وفقًا لنظام الصرف الخاص بكل جهة.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

يستطيع العاملين بالدولةصرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 ، بدءًا من يوم 22 أكتوبر الجاري، من خلال الأماكن الآتية:

-صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 عبر فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

-تصرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أعلن في مؤتمر صحفي، في شهر يونيو الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، والذي بدأ تطبيقه من يوليو 2026، مع إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، وذلك ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة فى اجتماعها الأسبوعي.

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