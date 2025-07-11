أول سيارة أجرة ذاتية القيادة تحصل على مخالفة مرورية في العالم

شهدت شوارع مدينة بيفرلي هيلز، إحدى أكثر مناطق لوس أنجلوس ازدحامًا، حادثًا غير تقليدي بطله تاكسي ذاتي القيادة تابع لشركة Waymo، بعدما توقفت المركبة فجأة وسط الطريق وانعطفت يسارًا بشكل غير قانوني، في مشهد أثار فوضى مرورية واستياء السائقين وحتى تدخل الشرطة، دون أن يحرر أي محضر مخالفة.

روبوت بلا رخصة... وبلا مخالفة

في تفاصيل الواقعة التي رصدت بعدسة أحد المارة، ظهرت سيارة جاكوار I-Pace بيضاء من أسطول Waymo الروبوتي وهي متوقفة في منتصف الطريق، بينما يقف خلفها سائق سيارة مرسيدس G-Class غاضبًا.

في لحظة تعبير عن الإحباط، صفع الرجل مؤخرة السيارة الآلية، وكأنها محمصة خبز عنيدة قد تعود للعمل إذا "هزت".

والغريب أن السيارة بالفعل بدأت بالتحرك بعد هذه اللمسة!

لكن سلوكها التالي أثار مزيدًا من الجدل، إذ قامت السيارة الروبوتية بمناورة غير قانونية بانعطاف يسار أمام سيارة مرسيدس كهربائية، رغم وجود شرطي يراقب الموقف خلفها مباشرة في سيارة فورد إكسبلورر تابعة للشرطة.

إرباك تقني وتدخل بشري.. عن بعد

مع ظهور أضواء الشرطة الحمراء والزرقاء، بدا أن السيارة "ارتبكت"، فتوقفت أخيرًا إلى جانب الطريق.

وما زاد من الغرابة، هو أن السيارة لم يكن على متنها أي راكب أو سائق بشري، ما اضطر الشرطي إلى التحدث عبر الهاتف مع أحد مشغلي Waymo من بعد، وهو الإجراء المتبع عادة في مثل هذه الحالات.

ورغم أن السلوك المروري الذي صدر عن المركبة يُعد مخالفة صريحة لقوانين المرور، إلا أن القوانين الحالية في ولاية كاليفورنيا لا تتيح للشرطة تحرير مخالفات لسيارات بدون سائق، إذ توجه المخالفة قانونيًا للسائق وليس للمركبة أو الشركة المالكة.

وهذا ما يجعل هذه الحوادث "تنجو مؤقتًا من المحاسبة"، على حد وصف صحيفة واشنطن بوست.

مستقبل غير محسوم للقيادة الذاتية

يعكس هذا الحادث المعضلة القانونية والأخلاقية التي تواجهها الولايات المتحدة والعالم أجمع مع توسع انتشار المركبات الذاتية القيادة.

في الوقت الذي تسعى فيه شركات مثل Waymo وCruise إلى توسيع خدماتها في المدن الكبرى، تبدو الحاجة ملحة لوضع إطار قانوني واضح يُنظم العلاقة بين هذه المركبات والقوانين المرورية، خصوصًا في الحوادث التي تهدد السلامة العامة.