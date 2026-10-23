السفير علاء يوسف في حفل تخرج ألسن عين شمس: اللغات نافذة مصر إلى العالم

أكد السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، أن إتقان اللغات الأجنبية يمثل أداة استراتيجية لتعزيز قدرة مصر على التواصل مع شعوب العالم، والتعريف بحضارتها وإنجازاتها ومواقفها تجاه القضايا المختلفة، مشيرا إلى أن قوة الدول لم تعد تقاس بإمكاناتها المادية فقط، وإنما أيضا بقدرتها على عرض مواقفها وتقديم روايتها المستندة إلى الحقائق، والتواصل الفعال مع المجتمعات الأخرى.
جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعة 2026 من كلية الألسن بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت عميد كلية الألسن، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين.
وقال السفير علاء يوسف إن كلية الألسن تؤدي دورا مهما في تعزيز التواصل الثقافي بين مصر والعالم، من خلال إعداد أجيال تمتلك أدوات الحوار والتفاهم مع مختلف الشعوب، وتسهم في التعريف بالثقافة المصرية والحضارة الوطنية في المحافل الدولية.
وأضاف أن التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات وجامعة عين شمس، وكلية الألسن على وجه الخصوص، يعكس تكاملا بين التعليم الأكاديمي والمهنى.. مشيرا إلى أن استضافة الهيئة لطلاب كلية الألسن في برامج التدريب الميداني أتاحت له التعرف عن قرب على ما يمتلكه الطلاب من كفاءة لغوية ووعي وطني وشغف بالتعلم والتميز، مؤكدا أهمية الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
وأوضح السفير علاء يوسف أن طبيعة عمل الهيئة في التعريف بمصر والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية تتطلب كوادر تمتلك القدرة على التواصل بلغات متعددة، وتفهم طبيعة المجتمعات والثقافات المختلفة،. وأكد أن خريجي كلية الألسن يمتلكون فرصا واسعة للإسهام في هذه المهمة الوطنية، من خلال العمل في مجالات الإعلام والترجمة والعلاقات الدولية والدبلوماسية، وغيرها من المجالات التي تتطلب مهارات لغوية ومعرفية متخصصة.
واختتم السفير علاء يوسف بالتأكيد على اعتزاز الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع جامعة عين شمس، والتطلع إلى مواصلته بما يعزز ارتباط الشباب بقضايا وطنهم، ويدعم قدراتهم في مجالات الإعلام والتواصل مع العالم، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة لخدمة مصر والتعريف بها في مختلف المحافل الدولية، متمنيا للجامعة وكلية الألسن دوام التقدم والريادة، وللخريجين مستقبلا مشرقا حافلا بالنجاح والإنجاز.
من جانبه، أكد الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن كلية الألسن تُعد كلية استراتيجية.. مشيرًا إلى أنها تنفرد بتدريس عدد من اللغات، وما تقدمه من تعليم متخصص في مجالي اللغات والترجمة. وتناول التاريخ العريق للكلية، ومسيرتها منذ تأسيس مدرسة الألسن على يد رفاعة الطهطاوي، ودورها في نقل المعرفة وإعداد أجيال من المتخصصين في اللغات والترجمة.
وأوضح أن خريجي الكلية يمثلون ثروة بشرية مهمة، لما يمتلكونه من كفاءة لغوية وقدرة على فهم الثقافات المختلفة، بما يؤهلهم للعمل في مجالات متعددة تتطلب التواصل الدولي.. مشددا على أهمية توظيف هذه القدرات في خدمة المؤسسات المصرية، ودعم انفتاحها على العالم، وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع مختلف الشعوب.
وأشار إلى أن جامعة عين شمس، بتاريخها الأكاديمي العريق وتنوع تخصصاتها، تواصل دورها في إعداد الكفاءات وخدمة المجتمع.. مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير التعليم وربط الدراسة بالتدريب العملي، بما يدعم فرص خريجيها في سوق العمل.
بدورها، أكدت الدكتورة يمنى صفوت عميد كلية الألسن أن تميز خريج الألسن يأتي من الجمع بين الكفاءة اللغوية والمعرفة بثقافات الشعوب، إلى جانب مهارات البحث والترجمة، بما يفتح أمامه مجالات متنوعة للعمل. وأوضحت أن الكلية تواصل رسالتها في نقل المعرفة والتواصل مع العالم، مع تطوير التعليم من خلال المنصة التعليمية والكتاب الإلكتروني، وتحسين البيئة التعليمية بما يدعم استفادة الطلاب من دراستهم. وأشارت إلى اهتمام الكلية بالتدريب الميداني وربط الدراسة بمتطلبات العمل، مثمنة التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، وموجهة الشكر إلى السفير علاء يوسف على دعم تدريب الطلاب وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب خبرة عملية. ووجهت الدكتورة يمنى صفوت التهنئة إلى الخريجين، مؤكدة أن نجاحهم امتداد لمسيرة الكلية، ومعربة عن تقديرها لأسرهم على المساندة طوال سنوات الدراسة. وأكدت أن الألسن ستظل تعتز بأبنائها وتتابع نجاحاتهم في مختلف مجالات العمل
وشهد الحفل تكريم السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، حيث منحه الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، درع الجامعة، تقديرا لدوره وجهوده، واعتزازا بالتعاون بين الهيئة والجامعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.