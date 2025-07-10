5 سيارات كروس اوفر "زيرو" في السوق المصري.. الاخيرة ارخصهم سعرًا

يضم السوق المصري عدد كبير ومتنوع من السيارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنيات، إلى جانب تنوع الفئات والتصميم الداخلي والخارجي، من بين أبرز التصميمات فئة الكروس أوفر الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، 5 سيارات كروس اوفر "زيرو" في السوق المصري موديل 2025

جيلي كولراي

جيلي كولراي

تبدأ أسعار السيارة جيلي كولراي موديل 2025 من 1,099,000 جنيه وصولًا إلى 1,639,000 جنيه، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 174 حصانًا، سعة 1500 سي سي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتومايكي الأداء.

فيات 500X

فيات 500X

تقدم السيارة فيات 500X موديل 2025 في مصر بسعر 1,140,000 جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 140 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، واستهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

فولكس فاجن تي تروك

فولكس فاجن تي تروك

تعتمد السيارة فولكس فاجن تي تروك 2025 على محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 152 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وتستغرق السيارة مدة قدرها 8.4 ثانية تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س، وتقدم بسعر رسمي يبلغ 1,850,000 جنيه.

بيجو 2008

بيجو 2008

تبدأ أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2025 من 1,499,990 جنيه إلى 1,649,990 جنيه، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على ضخ 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الأداء.

جاك S2

جاك S2

يبلغ سعر السيارة جاك S2 موديل 2025 نحو 739,900 جنيه، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 113 حصانًا، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية CVT، ومدة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.8 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر/100 كم.