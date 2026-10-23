مصر تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

أدانت مصر أشد العبارات الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة حمود بمحافظة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الجمعة ٢٣ أكتوبر، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين الأبرياء ودور العبادة، مشددة على تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة هذا الحادث الإجرامي، ودعمها لكافة الجهود الرامية إلى صون أمنها واستقرارها.

وتقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.