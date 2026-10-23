فاتن عبد المعبود عن حادث كنيسة الأردن: مصر تتضامن مع الأشقاء في مصابهم الأليم

أعربت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، عن حزنها واستنكارها لحادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، مؤكدة تضامن الشعب المصري مع الشعب الأردني الشقيق في هذا الحادث المأساوي.

جريمة خسيسة ومشهد مؤلم

ووصفت فاتن عبد المعبود الحادث بأنه جريمة خسيسة ومشهد مؤلم يستفز مشاعر كل إنسان يمتلك ضميرًا حيًا، مشددة على أن استهداف الأبرياء يمثل اعتداءً مرفوضًا لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

وأوضحت أن الاعتداء على المواطنين وترويعهم يعكس تجرد مرتكبيه من القيم الإنسانية، مؤكدة أن الأديان الحقيقية تقوم على الرحمة والتسامح واحترام حياة الإنسان وصون أرواح الأبرياء، وليس الاعتداء عليهم أو تعريض حياتهم للخطر.

تضامن مصر الكامل مع الأردن

وأكدت الإعلامية تضامن مصر الكامل مع الأردن في هذا الظرف العصيب، قائلة: «من مصر إلى الأردن، نقول إن الشعب المصري كله متضامن مع الشعب الأردني الشقيق، ونشارك الأشقاء أحزانهم في هذا المصاب الأليم، ونتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

وشددت فاتن عبد المعبود على أن مثل هذه الجرائم لن تنجح في النيل من روابط الأخوة والمحبة التي تجمع الشعوب العربية، ولن تتمكن من بث الفرقة أو تقويض قيم التعايش والتسامح، لافتة إلى أن مواجهة العنف والتطرف مسؤولية إنسانية مشتركة تتطلب تضافر الجهود.

واختتمت بالتأكيد على أن التضامن بين الشعوب في مواجهة الأحداث المأساوية يمثل رسالة واضحة بأن حياة الأبرياء وكرامة الإنسان تظلان فوق كل اعتبار.