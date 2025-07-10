شاهد| فيراري أمالفي 2026 الجديدة

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري أمالفي موديل 2026، وتظهر أمالفي بتصميم عصري وجذاب، وتنتمي لفئة السيارات الكوبيه .

فيراري أمالفي موديل 2026

مواصفات فيراري أمالفي موديل 2026

تمتلك سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، أنظمة الكبح والتحكم الديناميكي، وبها نظام Brake-by-Wire، ونظام ABS Evo المتطور، المأخوذ من طرازات فيراري الأعلى أداءً، وبها نظام التحكم بانزلاق الهيكل Side Slip Control 6.1 .

فيراري أمالفي موديل 2026

ويوجد بـ سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 أيضا، واجهة أمامية بأنف يشبه أنف القرش، وبها شبك أمامي أسود يخفي الأنظمة التقنية، وبها خطوط انسيابية مشدودة على مظهر نحيف وقوي، وبها أربعة مصابيح مميزة، وجناح نشط ينكمش تلقائيًا عند السرعات المنخفضة.

بالاضافة إلى ان سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 بها، مصابيح أمامية وخلفية نحيفة تعمل بتقنية Matrix LED، وبها نظام الديناميكا الهوائية النشط الذي يشمل فتحات تهوية إلكترونية قابلة للتعديل حسب السرعة لتحسين التبريد والثبات، وبها جناح خلفي متكيف يعمل تلقائيًا لتوفير قوة ضغط سفلية عند السرعات العالية، وتمتاز الأبواب بنظام فتح كهربائي بلا مقابض تقليدية يعتمد على حساسات تعمل باللمس لفتح سلس وانسيابي .

فيراري أمالفي موديل 2026

وتأتي فيراري أمالفي موديل 2026، بـ أزرار حسية تقليدية، وبها مقاعد مصنوعة من الجلد وألياف الكربون، وبها شاشة أفقية مقاس 10.25 بوصه، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 15.6 بوصه .

محرك فيراري أمالفي موديل 2026

تستمد سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3900 سي سي تيربو، وتنتج قوة 640 حصان، وتنتج عزم دوران 760 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 320 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فيراري أمالفي موديل 2026

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

تأسست شركة فيراري على يد إنزو فيراري عام 1929، وبدأت كفريق سباقات يحمل اسم "سكوديريا فيراري"، ثم تحولت إلى شركة لتصنيع السيارات الرياضية الفاخرة في عام 1947، واشتهرت فيراري بسياراتها عالية الأداء وبتاريخها العريق في سباقات السيارات .